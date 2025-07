El insólito mensaje de Angela Torres a la China Suárez en plena polémica de Icardi

Angela Torres: ¿Por qué me dejas afuera?”

En medio de la conversación, le recordó que la China la había bloqueado de Instagram, y Ángela Torres confirmó que así continuaba. "Me bloqueó la China, che. Me pone muy pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada. ¡Es terrible!", expresó la joven, con un tinte bromista sobre la situación. De esta manera, decidió hacerle un particular pedido, aún con el mismo humor. "Te juro que estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contendio. ¿Por qué me dejás afuera?", pidió, en referencia al Wandagate y para poder ser parte de la problemática.

La conversación evolucionó en todos los escándalos de Eugenia Suárez y en las cosas que se había llegado a enterar Ángela Torres. De esta manera, demostró que, si bien del lado de la China sigue habiendo un conflicto por resolver, la joven cantante dejó atrás todos los problemas que habrían llegado a surgir entre ellas. En el último tiempo, se dedicó de lleno a su música y anunció nuevas canciones que prometen ser éxitos.