"Mi papá es un psicópata": el impactante relato del hijo de la mujer asesinada por su esposo

Ernesto, el hijo de la víctima y del femicida, contó como su padre lo llamó para confesarle el brutal crimen.

Los policías fueron alertados por el propio hijo de la víctima, cuando los efectivos hallaron a la mujer con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

Este lunes se registró un brutal femicidio en Merlo, donde un hombre asesinó a puñaladas a su mujer, con quien llevaba 39 años en pareja. "Se me fue la mano" , reconoció el femicida.

Los policías fueron alertados por el propio hijo de la víctima, cuando los efectivos hallaron a la mujer con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, rodeada de un charco de sangre, ya sin vida. También secuestraron un cuchillo que sería analizada para determinar si fue utilizada durante el ataque.

El acusado fue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, con heridas en distintas partes del cuerpo, aunque ya recibió el alta médica y fue detenido , quedando a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, de la UFI N° 11 de Morón.

Tras conocerse el crimen habló Ernesto, hijo de la pareja, quien sostuvo ante los medios que su papá "es un psicópata".

El hecho ocurrió en la vivienda que compartían en un domicilio de la calle Asunción al 2800, de Mariano Acosta, en Merlo. La víctima, de 62 años, fue identificada como Silvia Beatriz Mina y el acusado como Marcelo Tesio de 64.

Llevaban 39 años casados y mató a su esposa a puñaladas: "Se me fue la mano".

"Se tiró a la cama y me dijo que llame a la policía"

"Llevo el apellido pero nunca me sentí como él, siempre quise ser argentino y el es un tano loco, por decirlo de alguna manera", dijo Ernesto, el hijo de la víctima y del femicida, frente a la prensa en un notorio estado de conmoción.

"Una sola vez me pegó cuando me enseñó que no había que robar, fue por una naranja", indicó desconcertado.

"Yo entró y la sangre estaba coagulada, entre todo el quilombo empecé a suponer que la mató hace rato. Él me llama y nos dice se nos fue la vieja y ya caminando hacia la habitación, ahí ya la veo tirada", relató el hombre sobre el momento en que descubre el brutal crimen.

"Me dijo: estábamos comiendo pan con queso, discutimos", agregó, y admitió "mi papá es un psicópata". En ese momento su papá le confesó el brutal crimen de su mamá.

"Se tiró a la cama y me dijo que llame a la policía", puntualizó. Al finalizar, el hombre reveló que en los últimos años había construido con su padre un vínculo diferente y que había decidido "Salir de ese modo de vivir antiguo".

"Estoy como se puede, tengo que dejarlo que fluya, no hay otra. Espero justicia”, completó.

De acuerdo al informe preliminar realizado por médicos forenses, la data de muerte había sido en la madrugada del domingo, 12 horas antes del hallazgo del cadáver.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla prisión perpetua como pena máxima. Hasta el momento, los investigadores señalaron que no se registraban denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

Por el momento, los voceros consultados señalaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja. En abril, la víctima había realizado una publicación por un nuevo aniversario de matrimonio: llevaban 39 años casados.