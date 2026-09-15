La justicia neuquina da un paso clave con su propio Laboratorio de Toxicología

El flamante espacio forense fue inaugurado por el gobernador Rolando Figueroa, quien se encargó de destacar la consolidación del trabajo investigativo contra el narcotráfico.

El trabajo diario del Poder Judicial neuquino y la Policía provincial sigue consolidándose con la apertura de espacios claves como un laboratorio de toxicología. La inauguración oficial se realizó este martes y estuvo presidida por el gobernador Rolando Figueroa.

El laboratorio de toxicología del Poder Judicial de Neuquén suma una nueva herramienta a la política provincial de combate contra el narcotráfico y refuerza las capacidades del sistema de justicia para investigar delitos vinculados con drogas. La puesta en funcionamiento del espacio incorpora tecnología de última generación, permite producir evidencia científica dentro de la provincia y reduce la dependencia de laboratorios externos para realizar pericias fundamentales en las causas penales.

Durante el acto que se concretó este martes, el primer mandatario provincial destacó que la decisión de avanzar contra el tráfico de drogas involucró a los tres poderes del Estado, a los municipios, a las fuerzas de seguridad y a la sociedad. En ese contexto, señaló que el nuevo laboratorio permite a Neuquén alcanzar una mayor autonomía y acelerar los tiempos de respuesta ante un problema que la provincia decidió abordar como política pública.

“Tenemos que trazar objetivos y nos hemos puesto el objetivo de droga cero en la provincia, pero tenemos que transitarlo. Para esto también hay que cuantificarlo, trabajar y disminuir la posibilidad de consumo dentro de la provincia”, sostuvo.

Secretaría de Prensa y Comunicación

Figueroa consideró que la adhesión al régimen de desfederalización fue una de las decisiones más importantes de su gestión y remarcó que su implementación implicó asumir una responsabilidad que antes estaba concentrada en el ámbito federal.

“Tomamos la decisión política. Esa decisión política involucró a todos los poderes del Estado, involucró a todos los intendentes y a toda la sociedad, que particularmente está participando en todas las denuncias”, afirmó.

Más celeridad en las investigaciones

Para el gobernador, el laboratorio representa además un avance en la capacidad institucional de la provincia. “Es fundamental también que nosotros tengamos la posibilidad, con este laboratorio, de ser totalmente independientes para acelerar todos los tiempos en esta lucha”, señaló.

La herramienta se suma a otras medidas impulsadas por la provincia, entre ellas el trabajo preventivo, los controles sobre funcionarios con los narcotests y la coordinación con las fuerzas federales. Figueroa también destacó el rol de la Policía provincial y sostuvo que el combate contra las organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas requiere instituciones sólidas y coordinadas.

En esa línea, vinculó la incorporación del laboratorio con un proceso más amplio de transformación institucional que atraviesa Neuquén. Mencionó las reformas en materia penal y de familia y la implementación del Código adversarial, y valoró que el Poder Judicial haya acompañado los cambios necesarios para responder a las nuevas demandas sociales.

“Muchas veces lo que se cuestiona desde la mirada del ciudadano es que los poderes del Estado no están llevando adelante las acciones necesarias como para poder protegernos como sociedad. Creo que Neuquén, en los tres poderes del Estado, estamos mostrando un cambio sustancial”, afirmó.

"Una inversión estratégica"

La dimensión institucional del nuevo laboratorio también fue destacada por Luis Ignacio García Sigman, coordinador de Proyectos sobre Drogas Sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

El representante de Naciones Unidas consideró que la puesta en marcha del espacio constituye “una inversión estratégica en las capacidades de la provincia del Neuquén”, porque reúne tecnología, conocimiento especializado y compromiso institucional.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, ubicó la inauguración dentro de un proceso que comenzó con la decisión de Neuquén de adherir a la desfederalización de la persecución y juzgamiento de los delitos vinculados con el narcotráfico.

“Esta decisión fue mucho más que un cambio en la competencia. Fue la decisión de una provincia de asumir una política pública en resguardo de su comunidad, de lo más sensible de su comunidad, de sus jóvenes, de sus adolescentes y de los sectores más vulnerables”, expresó.

Secretaría de Prensa y Comunicación

En tanto, la referente de microtráfico del Poder Judicial, Carla Pandolfi, explicó que el laboratorio completa desde el punto de vista técnico-científico el proceso iniciado con la desfederalización, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

“El laboratorio va a fortalecer de manera concreta y con base científica la respuesta de nuestra provincia frente a uno de los fenómenos delictivos más complejos de nuestros tiempos, que afecta profundamente a la sociedad de manera transversal”, explicó Pandolfi en referencia al tráfico de drogas.

Fondos recuperados gracias a la política de desfederalización

La inversión también tiene un componente particular: parte de los recursos destinados a la adquisición del equipamiento provino de fondos obtenidos a partir de la implementación de la política de desfederalización. Según explicó Pandolfi, hasta el momento se recaudaron más de 130 millones de pesos provenientes de los secuestros, recursos que serán destinados a fortalecer esta capacidad tecnológica.