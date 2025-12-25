Qué pasó con la investigación tras el secuestro de 140 gramos de cocaína presuntamente adulterada

La cocaína secuestrada está siendo analizada en laboratorio. Se desarticularon kioscos de droga y hay una persona detenida.

Tras los allanamientos realizados en los barrios del oeste neuquino por presunta cocaína adulterada, el Departamento Antinarcóticos de la Policía de Neuquén llegó a una conclusión sobre la causa judicial. Aunque hay víctimas con síntomas similares, las tareas de campo revelaron que los casos no están conectados entre sí y aguardan resultados de laboratorio de los 140 gramos secuestrados.

La alerta emitida por el sistema de Salud de Neuquén el 16 de diciembre puso en vilo a la ciudad y la región tras la muerte de dos personas y la internación de una tercera con síntomas compatibles con el consumo de cocaína adulterada. El día después, falleció una tercera persona en la calle Río Colorado, luego de consumir la sustancia.

En medio del anuncio del Alerta del Sistema de Alerta Temprana, el médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén), Horacio Trapassi , confirmó a LM Neuquén tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes. El nexo en común fue el consumo de cocaína , con cuadros de gravedad que coincidían como i nsuficiencia hepática fulminante , alteraciones de la coagulación , muy grave que en dos de los casos terminó con la muerte.

cocaina adulterada allanamientos

"Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años", informó Trapassi a LM Neuquén. Además, indicó que las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, a pocos días de las fiestas de fin de año.

El rompecabezas de las víctimas: sin relación aparente

La investigación de campo que realizaron desde la Policía logró trazar el recorrido de dos de las tres víctimas:

Caso Barrio 7 de Mayo (Sector El Nido): Se vincula con el joven de 23 años que lamentablemente falleció y habría comprado en ese kiosco de drogas. Tras tres allanamientos en la zona, se demoró a cinco personas y se secuestraron más de 87 gramos de cocaína, marihuana y hongos alucinógenos.

Se vincula con el joven de que lamentablemente falleció y habría comprado en ese kiosco de drogas. Tras tres allanamientos en la zona, se demoró a cinco personas y se secuestraron más de 87 gramos de cocaína, marihuana y hongos alucinógenos. Caso Barrio Almafuerte: Aquí habría comprado la víctima de 29 años , quien tras estar en estado grave, afortunadamente evolucionó y fue dado de alta. En este punto se secuestraron 53 gramos de cocaína y se demoró a una pareja.

El caso del hombre de 53 años: Este es el punto más ciego para los investigadores. La víctima fatal vivía en situación de calle en la zona de Abraham y Catriel y no tenía vínculos familiares ni sociales que permitieran determinar dónde adquirió la sustancia. No hay indicios de que se moviera por los otros barrios allanados.

Sin embargo, los resultados de las diligencias lideradas por el comisario Nelson Peralta, jefe de la División Antinarcóticos, indican que, por ahora, se trata de casos aislados sin una red de distribución común.

El comisario fue tajante al explicar que, aunque las tareas de campo (seguimientos y allanamientos) ya se completaron, con resultados negativos que conducen a cerrar la investigación. "La casa de droga es diferente para cada uno, no se relacionan entre sí ni tampoco los demorados. No hay una red de distribución común", explicó Peralta a LM Neuquén.

"La investigación ahora es técnica, en laboratorio"

Hasta el momento, la única coincidencia probada es que todas las víctimas eran consumidoras de cocaína, pero todavía no se ha detectado fehacientemente que la droga estuviera adulterada con una sustancia letal específica. En términos prácticos, teniendo en cuenta que los casos comenzaron a detectarse el 8 de diciembre, el 10 y el 14, tras la compra en distintos kioscos de droga, analizan que deberían haberse producido más casos de intoxicación grave.

La sospecha de salud se basó en la similitud de los síntomas, pero los puntos de venta —que ya eran conocidos y habían sido allanados previamente en mayo— no tienen relación entre sí, afirmaron desde Seguridad, por lo investigado de momento.

Para los investigadores, la respuesta final está en manos de la ciencia. "Esta parte de la investigación concluyó, lo que queda es más técnico, más de laboratorio, para saber qué tipo de composición tiene la sustancia", afirmó el Jefe de Antinarcóticos. De esta manera, esperan poder cerrar la investigación y descartar la adulteración de la cocaína.

cocaina allanamiento

La hipótesis del "estiramiento" de la droga

Fuentes allegadas a la investigación explicaron que es habitual que los vendedores incrementen el volumen de la droga para obtener más ganancias. "Usualmente, hemos detectado que la mezclan con creatina o paracetamol, sustancias blancas que aumentan el volumen", detallaron. Sin embargo, no está claro qué sucedió con la droga ingerida por las víctimas gravemente afectadas o que encontraron la muerte, tras fallas hepáticas letales.

La cuestión pendiente a determinar es que, si hubo una adulteración peligrosa, responde o no a un plan de distribución masiva, y sino a situaciones particulares en cada "kiosco". Otra hipótesis podría ser una sobredosis. Aun así, la duda de los investigadores persiste: ¿Cómo es posible que tres personas en puntos distintos presenten cuadros tan severos que llevaron a dos de ellas a la muerte, y luego a un tercero?

La respuesta final la darán los análisis químicos de los 140 gramos de cocaína secuestrados en total durante los operativos. La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a la espera de los informes periciales definitivos que determinen la composición exacta de la droga incautada.