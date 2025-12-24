Choque y vuelco en Autovía Norte: dos personas fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió en un tramo muy transitado del ingreso a Plottier. Los ocupantes fueron asistidos y el tránsito quedó reducido, reavivando reclamos por seguridad vial.

Un accidente generó alarma en la Autovía Norte , en uno de los accesos a la ciudad de Plottier , donde una camioneta terminó volcada tras chocar contra un montículo de tierra. Dos personas debieron ser trasladadas al hospital para controles médicos debido a que presentaban golpes de consideración.

El accidente se produjo este miércoles, minutos previos a las 10 de la mañana, a metros de la bajada de Capex , en un tramo muy transitado de la Autovía Norte. De acuerdo con la información recabada, el vehículo involucrado fue una Renault Kangoo que circulaba en sentido Neuquén–Plottier . El conductor, un hombre, sufrió la pinchadura de una de las cubiertas mientras avanzaba por la traza, lo que provocó que el rodado mordiera la banquina derecha. En ese momento perdió el control de la camioneta y la situación derivó en una secuencia de maniobras que terminó con el vuelco.

Tras salirse parcialmente de la calzada, el vehículo volvió a incorporarse, pero se desvió hacia la faja separadora de los carriles. Allí impactó contra un montículo de tierra ubicado en el cantero central, lo que desencadenó el vuelco de la Kangoo. El impacto fue considerable y la camioneta quedó detenida volcada, generando una escena de alto riesgo para el resto de los automovilistas que circulaban por el sector.

En el interior del vehículo viajaban dos personas, un hombre y una mujer. Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladados conscientes al Hospital de Plottier para su evaluación médica. Según la información oficial, los dos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones de gravedad, aunque el traslado se realizó de manera preventiva.

HOSPITAL DE PLOTTIER- VÁLIDA.jpg

La presencia del vehículo volcado y el despliegue del operativo de emergencia llamaron la atención de numerosos conductores que transitaban por la Autovía Norte. Varios automovilistas redujeron bruscamente la velocidad al advertir la escena, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Una zona de tránsito complicada

Personal policial trabajó en el lugar para señalizar la zona, ordenar la circulación y llevar adelante las actuaciones correspondientes. Además, se realizaron las primeras pericias para determinar con precisión las circunstancias del siniestro y descartar la intervención de otros factores que hayan podido influir en el hecho.

Como consecuencia del vuelco, el tránsito quedó parcialmente afectado. La mano de la Autovía Norte que va desde Plottier hacia Neuquén permaneció habilitada, pero con circulación reducida a un solo carril. Esta situación generó demoras y obligó a los conductores a extremar la precaución en un tramo clave para la conectividad entre ambas localidades.

Debido a la gran cantidad de personas que circulan durante esta fecha, las autoridades reiteraron la recomendación de circular con máxima precaución, respetar los límites de velocidad y prestar especial atención en las zonas de accesos y bajadas.

El tránsito fue normalizándose de manera progresiva una vez finalizado el operativo en el lugar.