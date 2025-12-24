Un estatal robaruedas y un policía que consumió cocaína, entre los últimos despedidos del año en Neuquén

La purga no se detiene ni por las Fiestas. El Gobierno provincial también expulsó a un policía que sumó múltiples sanciones.

La purga de estatales por parte del Gobierno provincial de Neuquén no se detiene ni por las Fiestas. Y es por eso que la tolerancia cero a los hechos de corrupción y a las indisciplinas decantaron en otros tres despidos.

Los decretos de despidos se conocieron este martes y se suman a muchos otros que se sucedieron desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, quien implementó una serie de medidas destinadas a ponerles fin a las inconductas en la administración pública.

Entre los últimos tres despedidos, hay un funcionario del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Neuquén (EPAS), acusado de robar ruedas de camionetas oficiales ; un empleado administrativo de la Policía, a quien le dio positivo el test de consumo de drogas; y un policía que cumplió múltiples faltas y sumó 79 días de arresto.

Robo de ruedas

Uno de los decretos estableció la exoneración de Carlos Adrián Carballo, quien era personal de planta permanente y funcionario del EPAS, “por haber transgredido con su accionar los deberes impuestos al personal”. En el expediente consta que, en 2024, le iniciaron sumario administrativo para investigar no sólo el uso indebido de vehículos oficiales (el 27 de agosto de 2023, el 7 de septiembre de 2023 y el 27 de octubre de 2023), sino también por el cambio de piezas de vehículos oficiales (el 5 de octubre de 2023). Los hechos los perpetró durante el gobierno de Omar Gutiérrez y el castigo le llegó ahora.

“De la prueba incorporada surge acreditado que el ingeniero Carlos Adrián Carballo se encontraba a cargo de la gerencia de Obras”, dice el decreto y agrega que “como parte de sus responsabilidades tenía a cargo los vehículos”.

Según se indicó al respecto, el sumario administrativo tuvo su correlato en una causa judicial (Legajo MPF 295245/2024) en la que el Ministerio Público Fiscal le atribuyó “haber recibido y mantenido en su poder, a sabiendas de su origen ilícito, ruedas de vehículos de diversas marcas y medidas provenientes del accionar ilícito de Federico Nahuel Martínez, todo ello con ánimo de lucro”. En esa causa -según se indicó- hay, al menos, una foto y un video en la que se ve a un sujeto sacando ruedas de una camioneta.

El 24 de abril de 2025, el Juez de Garantías tuvo por formulados cargos penales contra el ingeniero, por la presunta comisión del delito de encubrimiento agravado, vinculado a la posesión y comercialización de ruedas de vehículos de procedencia ilícita, en hechos que guardan conexión directa con el uso y gestión de los rodados oficiales asignados a su gerencia.

CARLOS ADRIÁN CARBALLO DECRE-2025-03996561-NEU-GPN

Dos despidos en la Policía

Los otros dos despidos fueron destituciones por cesantía. Uno de ellos recayó sobre el ahora ex agente nuevo cuadro, cuerpo seguridad, Pedro Nicolás León. Según pudo saberse al respecto, el 18 de septiembre de 2024, la Jefatura de Policía le solicitó al Poder Ejecutivo provincial la expulsión.

Le endilgaron faltas al reglamento del Régimen Disciplinario Policial y al reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales, debido a que registraba un total de 79 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 10 de junio y el 7 de agosto de 2024. “Posee múltiples sanciones”, dice el decreto de cesantía.

PEDRO NICOLÁS LEÓN DECRE-2025-03996621-NEU-GPN

También echaron al ahora ex agente nuevo cuadro, cuerpo técnico escalafón oficinista, Mauro Alejandro Morales, por haber incurrido en la comisión de las faltas administrativas. Según se desprende del expediente, los hechos que motivaron las actuaciones tuvieron su origen en un memorándum del primero de julio de 2024, emitido por la división Medicina Laboral.

En dicho documento se informó que, en esa misma fecha, el agente (que trabajaba en la división Centro de Monitoreo) fue citado a Junta Médica Policial debido a una afección psicológica. En el transcurso de la evaluación, el equipo médico solicitó la realización de un test rápido multidrogas al mencionado agente, el cual fue practicado ese mismo día, arrojando resultado positivo para la sustancia identificada como cocaína. Posteriormente, el agente se negó a realizarse una segunda prueba.