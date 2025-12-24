Alerta naranja en la previa de Navidad: pronostican hasta 150 mm de lluvia y vientos de más de 90 km/h

Se espera que las intensas lluvias tengan un fuerte impacto en la cuenta regresiva de la Nochebuena y Navidad. Indican además tormentas eléctricas y granizo.

El SMN anunció tormentas, granizo y vientos fuertes en varios puntos del país.

Tras el fuerte temporal de lluvia que provocó fuertes inundaciones en Buenos Aires, se indicó que las condiciones se complicarán para varias provincias durante la jornada de este miércoles 24 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas y vientos en un total de 12 provincias.

Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad , con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

Córdoba: noroeste de la provincia por la tarde y la noche; zona norte por la noche.

noroeste de la provincia por la tarde y la noche; zona norte por la noche. La Rioja: zona este, por la tarde y la noche.

zona este, por la tarde y la noche. Catamarca: sureste de la provincia, durante la noche.

sureste de la provincia, durante la noche. Santiago del Estero: este y sur de la provincia, por la noche.

En Córdoba y Santiago del Estero, las zonas se verán afectadas por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Para La Rioja y Catamarca, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN indicó que se espera además la caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

lluvias "Habrá que estar muy atentos a la evolución a corto plazo de la situación", indicaron.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

Buenos Aires: noroeste, durante la mañana; norte y AMBA por la tarde; centro de la provincia por la mañana y la tarde; zona costera por la tarde.

noroeste, durante la mañana; norte y AMBA por la tarde; centro de la provincia por la mañana y la tarde; zona costera por la tarde. La Pampa: norte de la provincia, por la mañana.

norte de la provincia, por la mañana. Entre Ríos: toda la provincia, durante la noche.

toda la provincia, durante la noche. Santa Fe: sur por la tarde y la noche; resto de la provincia durante la noche.

sur por la tarde y la noche; resto de la provincia durante la noche. Córdoba: sur de la provincia por la mañana; zona este por la tarde y la noche; norte durante la tarde.

sur de la provincia por la mañana; zona este por la tarde y la noche; norte durante la tarde. San Luis: centro de la provincia, por la mañana; norte y noreste por la tarde y la noche.

centro de la provincia, por la mañana; norte y noreste por la tarde y la noche. San Juan: zona este, durante la tarde y la noche.

zona este, durante la tarde y la noche. La Rioja: sureste por la noche; centro de la provincia durante la noche.

sureste por la noche; centro de la provincia durante la noche. Catamarca: centro de la provincia, durante la noche.

centro de la provincia, durante la noche. Santiago del Estero: zona norte, por la noche.

zona norte, por la noche. Tucumán: toda la provincia, por la noche.

toda la provincia, por la noche. Salta: centro y este de la provincia, durante la noche.

centro y este de la provincia, durante la noche. Jujuy: zona sureste, por la noche.

Para Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta las zonas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual y ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.

Para el resto de las provincias, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

mapa_alertas

Hay alerta por vientos: qué zonas estarán afectadas

Chubut: sur de la provincia, de este a oeste, por la mañana.

sur de la provincia, de este a oeste, por la mañana. Santa Cruz: zona del noroeste, durante la mañana y la tarde; zona este, cordillerana y sur de la provincia, durante todo el día.

zona del noroeste, durante la mañana y la tarde; zona este, cordillerana y sur de la provincia, durante todo el día. Tierra del Fuego: zona costera, durante todo el día.

Las zonas afectadas por

Las zonas estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.