Alerta naranja por tormentas, lluvias de hasta 50 mm y vientos de más de 90 km/h

El SMN advirtió que las tormentas serán intensas en las próximas horas. Además se espera granizo y actividad eléctrica.

Se espera calor intenso, lluvias, viento y actividad eléctrica, según las alertas del SMN.

Tras un fin de semana inestable en gran parte del país en los primeros días del otoño, las autoridades advierten que se espera la presencia de fuertes fenómenos para las próximas horas. Varias zonas estarán bajo una alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas varias alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y lluvias para este lunes 30 de marzo.

Según precisó el organismo, rigen dos alertas que alcanzan a nueve provincias argentinas por “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja por fuertes tormentas

La alerta naranja emitida por el SMN, señala que se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente severas. Estas condiciones pueden incluir lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

El organismo indicó que la alerta alcanzará a las provincias de Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires.

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Alerta amarilla: qué zonas afectará

Por otra lado, se emitió una alerta amarilla por tormentas. Están pronosticadas lluvias y tormentas de variada intensidad, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros.

La alerta alcanza al sudoeste y sectores del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Rioja, Salta y Tucumán.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias en el oeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros.

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Las recomendaciones del SMN

Ante esta situación, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Cómo estará el tiempo este lunes en Neuquén

Para este lunes 30 de marzo, el cielo se presentará parcialmente soleado. Será una jornada con amplitud térmica y marcada humedad en la ciudad de Neuquén.

lluvias Según el mapa de alertas difundido por el organismo meteorológico, el nivel amarillo rige para amplios sectores del centro de la Argentina.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé chaparrones por la mañana y posibilidades de tormentas aisladas durante la noche.

Claudio Espinoza

La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima se situará en los 16°C. En cuanto al viento, se esperan brisas leves provenientes del sector oeste-suroeste.

El último día de marzo, martes 31, las condiciones de tiempo bueno se mantendrán. El cielo estará totalmente mayormente nublado.