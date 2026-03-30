Probabilidad de chaparrones y 29°C de máxima: cómo estará el tiempo este lunes en Neuquén

El lunes arranca con humedad, una máxima de 29°C y chances de tormentas aisladas hacia la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Probabilidad de chaparrones y 29°C de máxima: cómo estará el tiempo este lunes

La transición hacia el otoño se hace sentir en Neuquén y alrededores con mañanas frescas y tardes que invitan a aprovechar el aire libre.

Según el reporte meteorológico para este inicio de semana, el Alto Valle mantendrá un clima estable, sin alertas por tormentas ni ráfagas de viento intensas, lo que garantiza jornadas ideales para la actividad cotidiana.

Para este lunes 30 de marzo , el cielo se presentará parcialmente soleado. Será una jornada con amplitud térmica y marcada humedad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé chaparrones por la mañana y posibilidades de tormentas aisladas durante la noche.

Gente - lluvia - (7) Claudio Espinoza

La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima se situará en los 16°C. En cuanto al viento, se esperan brisas leves provenientes del sector oeste-suroeste.

Cómo será el cierre climático de marzo en Neuquén

El último día de marzo, martes 31, las condiciones de tiempo bueno se mantendrán. El cielo estará totalmente mayormente nublado.