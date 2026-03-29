Obra de la Avenida Mosconi en los puentes carreteros: todo lo que tenés que saber para cruzar este lunes

El sábado empezaron las interrupciones en el tránsito a la altura del cruce Neuquén-Cipolletti. Tras un estreno con algunas complicaciones, se viene un inicio de semana intenso.

Este lunes es el primer día hábil con desvíos a la altura de los puentes por la obra en la Avenida Mosconi . La interrupción del tránsito en la mano Neuquén-Cipolletti comenzó el sábado y se extenderá por al menos dos meses, según el tiempo estimado por la Municipalidad de Neuquén.

Por el sector pasan, a diario, unos 150 mil vehículos en días laborables, por lo que se espera una seria afectación en la circulación por el lugar y demoras durante todo el día, pero especialmente al momento de "la vuelta a casa", por la tarde, cuando miles de personas salen de Neuquén capital rumbo a Río Negro.

Durante el fin de semana de comienzo de obra, ya se notaron las dificultades para circular por el sector, por lo que es prácticamente un hecho que los próximos días serán por demás complejos para quienes deban salir de Neuquén capital hacia Cipolletti en horas de alta movilidad.

El ingreso desde la vecina ciudad rionegrina se mantiene sin modificaciones por los próximos meses, pero también le llegará su turno.

puente carretero corte obra Avenida Mosconi (1)

Quienes deban salir de Neuquén hacia Cipolletti deberán hacerlo a través de calle Aguado, continuar por Lázaro Martín y desde allí retomar el acceso al puente carretero. En tanto, quienes circulen por Alderete, tras cruzar las vías, no podrán utilizar el retome habitual en el espacio verde, por lo que deberán descender por la colectora hasta Carmen de Patagones, y luego tomar Aguado y Lázaro Martín para completar el recorrido.

La intervención forma parte del proyecto integral de modernización de la avenida Mosconi y, en esta etapa, se trabajará sobre la calzada que va desde Neuquén hacia Cipolletti. El objetivo es dejar ese tramo a nivel y con su diseño definitivo. Una vez finalizada esa tarea, se liberará la circulación en ese sector y se avanzará con la construcción de ingresos elevados sobre el espacio verde central.

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Durante los próximos 60 días se intervendrá esa mano de circulación y luego la obra avanzará con los accesos elevados, que van a estar ubicados en el sector central entre ambas manos de la avenida.

Cómo salir de Neuquén a Cipolletti por los desvíos

El mapa confeccionado por la Municipalidad de Neuquén muestra que los automovilistas que transiten por la Avenida Mosconi en dirección Oeste-Este tendrán dos alternativas; una opción es desviarse hacia la derecha por la calle Aguado, justo a la altura del supermercado mayorista, para doblar a la izquierda dos cuadras después, sobre la calle Lázaro Martín (que es la continuación de Obrero Argentino) y ahí volver a virar a hacia la derecha para subir al puente.

La segunda opción es continuar por la Avenida Mosconi, pasar el supermerado mayorista y doblar a la derecha en la calle siguiente, que se llama Leales. Para continuar, una cuadra después hay que doblar a la izquierda y transitar unos metros por Río Uruguay, para volver a doblar a la derecha por calle Lules, y retomar, con un giro a la izquierda, la calle Lázaro Martín. Del mismo modo que en la primera alternativa, los conductores deberán doblar a la derecha al final de esta calle para subir al puente.

puente carretero corte obra Avenida Mosconi (7)

Los conductores que quieran salir de Neuquén a Cipolletti a través de la calle Primeros Pobladores no podrán llegar hasta la rotonda. Por el contrario, deberán doblar antes a la derecha para tomar la calle Carmen de Patagones. Como referencia, en esa esquina funciona un comercio de muebles de pino y artículos de mimbre que se llama Bicho Canasto, en un edificio de color verde. Luego, harán el mismo desvío que hacen el resto de los conductores por calle Aguado.

Dron Avenida Mosconi antes de los puentes carreteros

En tercer lugar, también hay cambios para los automovilistas que llegan al puente por el barrio Sapere y que acceden a la zona a través de la calle Alderete. Tras atravesar el cruce ferroviario, en lugar de acceder a la rotonda, los conductores deberán transitar por la calle Primeros Pobladores en el sentido contrario (de Este a Oeste) hasta llegar a calle Carmen de Patagones y hacer el mismo recorrido, tal como lo señala el mapa.

puente carretero corte obra Avenida Mosconi (6)

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno, confirmó que los trabajos en este tramo, conocido como la etapa 6, también repetirán el esquema de actividad las 24 horas para acortar los tiempos y evitar interrupciones prolongadas del tránsito.