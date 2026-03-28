Corte y desvíos en Avenida Mosconi: a partir de este sábado arrancan las obras en el sector de los puentes carreteros

Desde las 00 horas de este sábado los automovilistas que circulan desde Neuquén hacia Cipolletti deberán tomar un desvío. Enterate acá.

A partir de las 0 de este sábado 28 de marzo comenzará una nueva etapa de obras sobre la Avenida Mosconi , en el sector de los puentes carreteros que conectan Neuquén con Cipolletti. Se trata de la intervención del denominado “sector 6”, que implicará cambios clave en la circulación, especialmente para quienes salgan de la capital neuquina.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén , Mariel Bruno , confirmó que los trabajos comenzarán en la medianoche y se extenderán por un plazo estimado de 60 días. Durante ese período, el tránsito tendrá desvíos obligatorios en sentido Neuquén–Cipolletti, mientras que el ingreso desde la vecina ciudad rionegrina se mantendrá sin modificaciones.

Según detalló la funcionaria en diálogo con LU5 , quienes deban salir de Neuquén hacia Cipolletti deberán hacerlo a través de calle Aguado, continuar por Lázaro Martín y desde allí retomar el acceso al puente carretero. En tanto, quienes circulen por Alderete, tras cruzar las vías, no podrán utilizar el retome habitual en el espacio verde, por lo que deberán descender por la colectora hasta Carmen de Patagones, y luego tomar Aguado y Lázaro Martín para completar el recorrido.

Dron Mosconi Puente Carretero (6)

“El ingreso desde Cipolletti a Neuquén sigue siendo normal como hasta ahora. El cambio importante es en la salida, donde se van a implementar estos dos desvíos”, explicó Bruno.

La intervención forma parte del proyecto integral de modernización de la avenida Mosconi y, en esta etapa, se trabajará sobre la calzada que va desde Neuquén hacia Cipolletti. El objetivo es dejar ese tramo a nivel y con su diseño definitivo. Una vez finalizada esa tarea, se liberará la circulación en ese sector y se avanzará con la construcción de ingresos elevados sobre el espacio verde central.

“Durante estos 60 días intervenimos esa mano de circulación y luego avanzamos con los accesos elevados, que van a estar ubicados en el sector central entre ambas manos de la avenida”, indicó la funcionaria.

SFP Calles de barrio confluencia por nota de mosconi obra (10) Sebastián Fariña Petersen

Desde el municipio remarcaron que toda la zona estará debidamente señalizada y que la información sobre los desvíos ya fue difundida a través de canales oficiales y medios de comunicación.

En paralelo, Bruno se refirió a un inconveniente reciente en la obra, vinculado a la rotura de un caño no identificado que dejó sin agua a varios barrios. Según explicó, se trató de una instalación antigua que no figuraba en la documentación disponible. “Son obras muy viejas, con registros que no siempre están completos. Hoy los sistemas son distintos, pero antes no siempre se documentaba todo como corresponde”, sostuvo.

A pesar de ese imprevisto, la funcionaria aseguró que los plazos generales de la obra no se verán afectados. “Siempre se contemplan días adicionales para este tipo de situaciones, ya sea por el clima, roturas o inconvenientes técnicos. En este caso, la obra sigue dentro de los tiempos previstos”, afirmó.

MAPA DESVIOS PUENTE MOSCONI

También destacó el uso de tecnología como el georadar para detectar instalaciones subterráneas, aunque reconoció que no siempre permite identificar todos los elementos. “El georadar detecta diferencias en el subsuelo, pero después hay que verificar manualmente qué es lo que hay. En este caso puntual, ese caño no fue detectado”, explicó.

La obra en Mosconi se ejecuta bajo un esquema de trabajo continuo, las 24 horas, con el objetivo de avanzar lo más rápido posible y reducir el impacto en el tránsito. Mientras duren las tareas en este tramo clave, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y respetar la señalización dispuesta en la zona.

Cómo salir de Neuquén a Cipolletti por los desvíos

El mapa confeccionado por la Municipalidad de Neuquén muestra que los automovilistas que transiten por la Avenida Mosconi en dirección Oeste - Este tendrán dos alternativas; una opción es desviarse hacia la derecha por la calle Aguado, justo a la altura del supermercado mayorista, para doblar a la izquierda dos cuadras después, sobre la calle Lázaro Martín (que es la continuación de Obrero Argentino) y ahí volver a virar a hacia la derecha para subir al puente.

La segunda opción es continuar por la Avenida Mosconi, pasar el supermerado mayorista y doblar a la derecha en la calle siguiente, que se llama Leales. Para continuar, una cuadra después hay que doblar a la izquierda y transitar unos metros por Río Uruguay, para volver a doblar a la derecha por calle Lules, y retomar, con un giro a la izquierda, la calle Lázaro Martín. Del mismo modo que en la primera alternativa, los conductores deberán doblar a la derecha al final de esta calle para subir al puente.

Dron Mosconi Puente Carretero (1)

Los conductores que quieran salir de Neuquén a Cipolletti a través de la calle Primeros Pobladores no podrán llegar hasta la rotonda. Por el contrario, deberán doblar antes a la derecha para tomar la calle Carmen de Patagones. Como referencia, en esa esquina funciona un comercio de muebles de pino y artículos de mimbre que se llama Bicho Canasto, en un edificio de color verde. Luego, harán el mismo desvío que hacen el resto de los conductores por calle Aguado.

En tercer lugar, también hay cambios para los automovilistas que llegan al puente por el barrio Sapere y que acceden a la zona a través de la calle Alderete. Tras atravesar el cruce ferroviario, en lugar de acceder a la rotonda, los conductores deberán transitar por la calle Primeros Pobladores en el sentido contrario (de Este a Oeste) hasta llegar a calle Carmen de Patagones y hacer el mismo recorrido, tal como lo señala el mapa.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno, confirmó que los trabajos en este tramo, conocido como la etapa 6, también repetirán el esquema de actividad las 24 horas para acortar los tiempos y evitar interrupciones prolongadas del tránsito.