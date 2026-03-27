Corte en Avenida Mosconi: el mapa completo para entender cómo salir hacia Cipolletti

A partir de este sábado estará cortado el acceso al puente que conecta Neuquén con la ciudad rionegrina. ¿Qué pasa con las calles Alderete y Primeros Pobladores?

Aunque los trabajos preliminares ya comenzaron, a partir del sábado ya iniciará el corte de tránsito en la Avenida Mosconi a la altura de los puentes carreteros . Los automovilistas que circulen desde Neuquén hacia Cipolletti deberán tomar un camino alternativo por las calles Aguado y Lázaro Martín.

Para preparar a los conductores y evitar más inconvenientes en el tránsito, la Municipalidad de Neuquén difundió un mapa que indica cómo salir de la capital provincial para utilizar el puente conocido como "puete viejo", que permite salir hacia Cipolletti. Por otro lado, la vía en sentido contrario, que va de la ciudad rionegrina hacia Neuquén, seguirá habilitada.

El corte de tránsito comenzará este sábado 28 de marzo y se mantendrá a lo largo de 60 días . Así, quienes salgan de Neuquén hacia Cipolletti deberán tomar un camino alternativo por los próximos dos meses.

Según los datos aportados por la Municipalidad de Neuquén, por ese sector de la ciudad transitan unos 150 mil autos por día. Por eso, es importante respetar las señales de tránsito o las indicaciones de los agentes que se instalen en el sector, así como la velocidad máxima, fijada en 20 kilómetros por hora, ya que es posible que se generen largas filas de autos esperando para transitar por el puente.

Dron Avenida Mosconi antes de los puentes carreteros

Paso a paso, cómo salir de Neuquén a Cipolletti por los desvíos

El mapa confeccionado por la Municipalidad de Neuquén muestra que los automovilistas que transiten por la Avenida Mosconi en dirección Oeste - Este tendrán dos alternativas; una opción es desviarse hacia la derecha por la calle Aguado, justo a la altura del supermercado mayorista, para doblar a la izquierda dos cuadras después, sobre la calle Lázaro Martín (que es la continuación de Obrero Argentino) y ahí volver a virar a hacia la derecha para subir al puente.

MAPA DESVIOS PUENTE MOSCONI

La segunda opción es continuar por la Avenida Mosconi, pasar el supermerado mayorista y doblar a la derecha en la calle siguiente, que se llama Leales. Para continuar, una cuadra después hay que doblar a la izquierda y transitar unos metros por Río Uruguay, para volver a doblar a la derecha por calle Lules, y retomar, con un giro a la izquierda, la calle Lázaro Martín. Del mismo modo que en la primera alternativa, los conductores deberán doblar a la derecha al final de esta calle para subir al puente.

Los conductores que quieran salir de Neuquén a Cipolletti a través de la calle Primeros Pobladores no podrán llegar hasta la rotonda. Por el contrario, deberán doblar antes a la derecha para tomar la calle Carmen de Patagones. Como referencia, en esa esquina funciona un comercio de muebles de pino y artículos de mimbre que se llama Bicho Canasto, en un edificio de color verde. Luego, harán el mismo desvío que hacen el resto de los conductores por calle Aguado.

En tercer lugar, también hay cambios para los automovilistas que llegan al puente por el barrio Sapere y que acceden a la zona a través de la calle Alderete. Tras atravesar el cruce ferroviario, en lugar de acceder a la rotonda, los conductores deberán transitar por la calle Primeros Pobladores en el sentido contrario (de Este a Oeste) hasta llegar a calle Carmen de Patagones y hacer el mismo recorrido, tal como lo señala el mapa.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno, confirmó que los trabajos en este tramo, conocido como la etapa 6, también repetirán el esquema de actividad las 24 horas para acortar los tiempos y evitar interrupciones prolongadas del tránsito.

SFP Calles de barrio confluencia por nota de mosconi obra (10) Sebastián Fariña Petersen

Recordó que este primer desvío de Neuquén hacia Cipolletti durará unos 60 días. Luego, dentro de tres meses, está previsto que inicie el corte en el sentido contrario, desde Cipolletti para entrar a Neuquén. Por el momento, ese carril seguirá funcionando de manera habitual, sin interrupciones.

Una obra histórica para la ciudad

“Es la solución histórica que Neuquén estaba esperando“, aseguró el intendente Mariano Gaido. Y aunque mencionó que la obra debería “haber sucedido hace 50 años, lo vamos a hacer con presupuesto propio y a la neuquina“. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Municipalidad pretende pisar el acelerador con trabajos planificados las 24 horas para poder culminar las primeras etapas en el place de un año.

Gaido detalló en su discurso algunas de las ventajas que introducirá esta gran avenida una vez que culminen los trabajos. “Va a disminuir en 50% el tiempo de recorrido del este al oeste, por ejemplo desde Cipolletti hasta el aeropuerto“, señaló. Agregó que el diseño del corredor ofrece una integración más amigable del peatón y también suma una superficie de 25 hectáreas de espacios verdes.

proyecto mosconi El proyecto de la avenida Mosconi es el más grande en obra pública de la icudad de Neuquén.

Por otro lado, aclaró que la nueva obra no exige un desembolso de dinero por parte de los frentistas como sí sucede con otras obras de asfalto. Sin embargo, consideró que este desarrollo va a revalorizar las propiedades ubicadas a la vera de la ex multitrocha. Va a sumar herramientas que permitan el crecimiento en altura y va a generar una mayor integración entre las zonas del Alto y el Bajo.

“Pero la verdadera razón es la responsabilidad histórica para evitar una catástrofe“, dijo Gaido y recordó que en la ciudad de Neuquén aún siguen vigentes los recuerdos dolorosos de las inundaciones de 2010 y 2016, que podrían haberse evitado con la infraestructura pluvial que está planteada en el proyecto ejecutivo de la Avenida Mosconi.