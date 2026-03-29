Alerta en varias provincias por lluvias, tormentas y un tornado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias regiones de la Argentina.

Lluvias, tormentas y hasta un tornado ponen en alerta a distintas provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) advirtió que, este domingo 29 de marzo, varias provincias estarán bajo el agua. En este sentido, emitió alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas . El pronóstico.

Para este domingo, el organismo prevé precipitaciones intermitentes en el AMBA , con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se ubicarán entre los 21°C y los 29°C , mientras que el viento soplará desde el este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para el lunes, se espera una continuidad de las lluvias, aunque con menor intensidad: la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 10% y el 40% , con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

El SMN mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Estas advertencias corresponden a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

lluvias Rigen dos alertas de nivel amarillo y rojo que afectarán a la mitad del país.

Las zonas más comprometidas incluyen sectores de la Costa Atlántica y el centro bonaerense.

El clima en el interior de país

En la Patagonia, durante la jornada de hoy, rigen alertas amarillas por lluvias en zonas cordilleranas de Río Negro, norte de Chubut y sur de Santa Cruz, mientras que en el sur patagónico se esperan fuertes vientos.

Por otro lado, amplias regiones del centro y norte del país se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor, incluyendo sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte bonaerense.

En Córdoba, un fuerte temporal registrado en las últimas horas, obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia en el departamento San Justo, con la intervención de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos y la Policía provincial en las zonas afectadas.

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En Colonia Marina, una de las zonas más comprometidas, se informaron 10 viviendas afectadas por el ingreso de agua, con niveles que variaron entre 10 y 30 centímetros, además de un geriátrico que debió ser evacuado de manera preventiva hacia el club municipal. Dos personas se evacuaron por sus propios medios y se dispuso asistencia especial para una persona en situación de postración.

En tanque que el este de Córdoba y el sur de la provincia de Santa Fe fueron azotados por un fuerte tornado que provocó susto, caos y destrozos.

El pronóstico para el norte del país

El pronóstico del tiempo para las provincias del norte de país, indica clima estable y con sol. Así, en Tucumán por ejemplo, la temperatura máxima será de 31°C y la mínima de 21°C.

A su vez, se estiman vientos de 6 km/h, y la humedad promedio será del 89%.

Plaza Independencia, Tucumán.jpg A diferencia del centro y sur del país que que encuentra con una ola de frío, el norte tendrá un clima cálido y agradable.

En Salta se prevé un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 3.4°C. La velocidad del viento alcanzará los 8 km/h, presentando condiciones agradables para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá con un porcentaje

La provincia de Jujuy presenta un cielo parcialmente nuboso, donde se espera una temperatura mínima de 4.2°C. A lo largo de las primeras horas del día, las condiciones de nubosidad serán intermitentes, con una humedad del 46% que hará sentir más fresco. Los vientos soplarán de forma moderada, alcanzando hasta 22 km/h, por lo que se recomienda tener precaución durante actividades al aire libre.

Recomendaciones

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas