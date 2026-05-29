Habló la madre del único detenido por la desaparición de Agostina Vega: "Ella está obsesionada"

La mujer cuestionó la detención de su hijo y lo defendió de las sospechas por la desaparición de la adolescente de 14 años.

La madre de Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega -la adolescente de 14 años que es buscada intensamente hace seis días en Córdoba, rompió el silencio.

“No tengo ni idea por qué lo están inculpando a mi hijo. Espero que aparezca la nena, soy madre y abuela. Pero quiero que se limpie todo lo que se dice de Claudio, porque son todas mentiras”, expresó la mujer en diálogo con ElDoce.

En ese sentido, contó que su hijo no tenía vínculo con la adolescente desaparecida, aunque sí conocía a su madre, Melisa Heredia. “No la conocía a la nena, a la madre sí. No tuvo un vínculo con mi hijo, doy fe que no. Ella está obsesionada con Claudio y él no quiere nada, nunca quiso nada”, apuntó.

Por otro lado, la madre se refirió al video en el que se observa a una nena entrando con Barrelier a la casa ubicada en Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico: “No es Agostina, es la hija de Claudio. Fíjense en la fisonomía, en la estructura del cuerpo, es la hija de Claudio”.

Claudio Barrelier y Agostina Vega

Y remarcó: “Claudio no es barrabrava, se juntaba con amigos a comer asado y ver el partido en la casa, pero no es un búnker, ni un prostíbulo o un elemento de trata. No ensucien más a nadie. Él está preso porque tenía que haber un detenido”.

Qué dijo el abogado del principal sospechoso tras su indagatoria

El abogado defensor Jorge Sánchez del Bianco habló públicamente luego de que Claudio Barrelier prestara declaración ante el fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación que se lleva adelante en Córdoba. A la salida de la audiencia, el defensor aseguró que su cliente atraviesa horas de preocupación e incertidumbre debido a su situación procesal, aunque remarcó que mantiene disposición para colaborar con la Justicia.

Según explicó el letrado, Barrelier “no está nervioso”, sino afectado por el hecho de encontrarse detenido mientras avanza la causa. En ese sentido, afirmó que el acusado tiene intenciones de que la investigación avance y pueda esclarecerse lo ocurrido. “Quiere que esto se esclarezca y su voluntad de estar disposición de la fiscalía todas las veces que se requiera”, sostuvo Sánchez del Bianco ante la prensa.

El abogado también salió al cruce de algunas versiones que circularon en las últimas horas vinculadas al entorno de su defendido. En particular, negó categóricamente que la vivienda allanada funcione como un “búnker” y rechazó cualquier vínculo de Barrelier con la barra brava de Instituto. “La casa no es un búnker y mi cliente no forma parte de la barra de Instituto”, afirmó.

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Además, el defensor explicó que Barrelier teme por la situación de su familia debido a la exposición pública del caso. Según indicó, si bien es simpatizante del club cordobés y se encuentra afiliado a la institución deportiva, eso no implica pertenencia a ninguna facción organizada vinculada a la hinchada.

Respecto de los procedimientos judiciales realizados en las últimas horas, Sánchez del Bianco detalló que durante los allanamientos fueron secuestrados distintos teléfonos celulares pertenecientes a las personas que viven en la propiedad. Entre ellos mencionó el dispositivo de la pareja de Barrelier y de otros ocupantes del domicilio.

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"Es él con su hija"

“Viven su hija, su pareja y en la parte de arriba vive desde enero un matrimonio”, precisó el abogado, intentando aclarar quiénes residen actualmente en la vivienda que quedó bajo investigación.

Por otro lado, el defensor se refirió al video que comenzó a difundirse en distintos medios y redes sociales, donde aparece una persona junto a una menor. Según indicó, su cliente tomó conocimiento de esas imágenes a través de los noticieros mientras ya estaba detenido.

En relación con ese registro audiovisual, Sánchez del Bianco aseguró que Barrelier reconoce plenamente a las personas que aparecen en la grabación. “Él está seguro de que el del video es él con su hija”, manifestó el abogado.