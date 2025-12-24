Operativos de tránsito en Navidad: cuándo comenzarán y dónde estarán

En la madrugada de este jueves 25 de diciembre se realizarán controles de tránsito y de alcoholemia en diferentes lugares, a modo de prevención.

Con la llegada de la Navidad se prevén operativos de seguridad vial para prevenir accidentes de tránsito tanto en la capital neuquina como en algunos puntos sobre las rutas más cercanas.

Así como lo habían adelantado desde el municipio capitalino, desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que el personal llevará adelante un operativo de seguridad vial para la madrugada de este 25 de diciembre , “con el objetivo de prevenir siniestros y cuidar a la comunidad durante las celebraciones”.

Detallaron que el operativo se desarrollará desde las 2 hasta las 6 de la madrugada en distintos puntos del ejido urbano de la ciudad de Neuquén. Se hará un trabajo conjunto entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía de la Provincia del Neuquén y Tránsito Municipal.

Además, brindará cobertura a partir de las 18 sobre la Ruta Nacional 22, sector Arroyito; como así también en la Ruta Provincial 51, sector Mari Menuco.

Se recuerda que rige la tolerancia cero, que es conveniente tener un conductor asignado, y que se efectuarán controles de documentación, habrá en todos los puntos Unidades de Respuesta Inmediata, equipos de control de alcoholemia con alcoholímetros; y ambulancias del SIEN, para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Embed

Controles municipales en las fiestas

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, explicó que los operativos de tránsito que realizará la Municipalidad durante las Fiestas comenzarán a partir de las 2 de la mañana. En diálogo con radio Universidad Calf detalló que "Tránsito va a generar control y presencia aleatoria en distintos puntos de la ciudad, principalmente zona centro, microcentro, Plaza de las Banderas y paseo costero".

controles operativo navidad gentileza

Señaló que durante Navidad habrá un operativo montado desde muy temprano "para ordenar todo lo que tiene que ver con el Paseo Costero y los balnearios en cuanto a lo que son los estacionamientos, que es uno de los principales problemas, porque de alguna forma si no lo controlamos se desordenan y comienzan los estacionamientos indebidos en los garajes, arriba de los espacios verdes".

Agregó que, además, se efectuarán los controles de alcoholemia que como suelen implementarse durantes las fiestas de fin de año.

Las medidas en los balnearios para las fiestas

El accionar de la Municipalidad en materia de prevención no se extiende únicamente a operativos de tránsito, sino que también esperan mucho movimiento en la zona de balnearios. "El operativo seguridad balnearia con los guardavidas está este a pleno, porque son los días más concurridos", dijo Baggio.

Aclaró que "los guardavidas no son agentes contraventores. Los guardavidas son agentes de prevención y de salvamento. No están para hacer multas, sino para advertir, prevenir y rescatar personas en el río".

Respecto al comportamiento de la gente, Baggio añadió que "lo que principalmente vemos es que con los caudales bajos la gente se anima mucho más a cruzar el río, a nadar a lugares profundos, a incursionar en lugares donde a veces la correntada es fuerte y demás y por eso tenemos que trabajar un poco más de la cuenta".

Baggio pidió a los vecinos que deciden pasar sus tardes en las costas de los ríos neuquinos "ir a los balnearios habilitados donde hay guardavidas, donde está la policía, donde está el sistema de ambulancia".