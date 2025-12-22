Operativos de tránsito en Navidad: ¿Dónde serán los controles de alcoholemia?

Con un pronóstico de mucho movimiento para las Fiestas, desde el municipio de Neuquén preparan distintas medidas de prevención.

La época de las Fiestas es una de mucho movimiento en materia de tránsito y en los ríos de Neuquén. Es por esto que la Municipalidad de Neuquén prepara una serie de medidas de prevención y control en materia de tránsito y seguridad balnearia para evitar inconvenientes a lo largo de los días festivos.

Puntualmente, de cara a Nochebuena y Navidad, se esperan controles de alcoholemia en distintos puntos, reordenamiento de estacionamientos y presencia en los balnearios de la ciudad.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, detalló en diálogo con radio Universidad Calf los operativos de tránsito que realizará la Municipalidad durante las Fiestas.

controles transito navidad neuquen Foto: archivo

"El 24 vamos a tener una jornada a partir de las 2 de la mañana que Tránsito va a generar control y presencia aleatoria en distintos puntos de la ciudad, principalmente zona centro, microcentro, Plaza de las Banderas y paseo costero", contó Baggio respecto a los operativos en Nochebuena.

Detalló, además, que durante Navidad "hay un operativo montado desde muy temprano para ordenar todo lo que tiene que ver con el paseo costero y los balnearios en cuanto a lo que son los estacionamientos, que es uno de los principales problemas, porque de alguna forma si no lo controlamos se desordenan y comienzan los estacionamientos indebidos en los garajes, arriba de los espacios verdes y eso es un poco parte del control del día 25, además de, por supuesto, los controles de alcoholemia que haremos como los venimos haciendo todas las fiestas".

Las medidas en los balnearios para las fiestas

El accionar de la Municipalidad en materia de prevención no se extiende únicamente a operativos de tránsito, sino que también esperan mucho movimiento en la zona de balnearios. "El operativo seguridad balnearia con los guardavidas está este a pleno, porque son los días más concurridos", dijo Baggio.

"Los guardavidas no son agentes contraventores. Los guardavidas son agentes de prevención y de salvamento. No están para hacer multas, sino para advertir, prevenir y rescatar personas en el río".

Respecto al comportamiento de la gente, Baggio añadió que "lo que principalmente vemos es que con los caudales bajos la gente se anima mucho más a cruzar el río, a nadar a lugares profundos, a incursionar en lugares donde a veces la correntada es fuerte y demás y por eso tenemos que trabajar un poco más de la cuenta".

guardavidas limay

Además, pidió a los vecinos que deciden pasar sus tardes en las costas de los ríos neuquinos "ir a los balnearios habilitados donde hay guardavidas, donde está la policía, donde está el sistema de ambulancia".

Baggio listó recomendaciones para evitar problemas de salud al pasar las tardes en los balnearios de la ciudad. En primer lugar, recomendó "hidratarse cuando uno va a un balneario, porque no por estar dentro del agua o bañándose toda la tarde, uno está hidratado. Hay que ingerir líquidos, sobre todo los niños y los niños menores de edad este desde los eh 3 años en adelante".

Además, recomendó tomar precauciones respecto a la exposición al sol. Puntualmente, expresó que los adultos mayores y los niños más pequeños deben cuidarse con protector solar, gorro o buscar sombra. "Son cosas que evitan situaciones, incidentes o accidentes posteriores", cerró el funcionario.