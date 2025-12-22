Semana de calor y viento en Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas

La semana de Navidad estará marcada por viento con ráfagas intensas en Neuquén, pero el calor también se hará presente en el inicio del verano.

"Inestable en cordillera. Cálido con períodos de viento e inestabilidad en los valles, meseta y la costa . Se mantienen los días cálidos en la semana en Nochebuena y Navidad. Días de calor en la última semana de diciembre y comienzos de enero. Algunos períodos de viento por ingreso de aire húmedo en cordillera", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según el pronóstico del tiempo del organismo regional, este lunes 22 de diciembre el día se presentará mayormente despejado , con una máxima de 32° . El viento soplará desde el Oeste a 33 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la noche, el cielo continuará mayormente despejado , con una mínima de 12° . El viento incrementará su intensidad, llegando a 51 km/h. con ráfagas de hasta 66 km/h. desde el Sudoeste .

ON - Calor rio (1) Omar Novoa

Viento y calor durante la semana

Para el martes 23 de diciembre se espera cielo cubierto durante el día, con una máxima de 29°. El viento se mantendrá desde el Sudoeste a 34 km/h, con ráfagas de 50 km/h. La noche traerá un cielo mayormente despejado y la temperatura descenderá a 10°. El viento seguirá soplando desde el Sudoeste a 41 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h.

El miércoles 24 de diciembre, durante el día, se espera cielo despejado y una máxima de 30°. El viento, del Sudoeste, se sentirá a 37 km/h con ráfagas de 44 km/h. La noche de Nochebuena será con cielo despejado, una mínima de 8° y vientos del Sudoeste de 36 km/h. con ráfagas de 42 km/h.

Rio - Balneario - Calor (3) Claudio Espinoza

La Navidad, el jueves 25 de diciembre, será con sol radiante y una máxima de 33°. El viento será mucho más leve, soplando desde el Oeste a 15 km/h. con ráfagas de 17 km/h. Por la noche, el cielo estará despejado, con una temperatura de 14°. El viento será suave, del Sudeste. Soplará a 14 km/h y ráfagas de 5 km/h.

Por último, el cierre de la semana será despejado y ventoso. Este viernes 26 de diciembre la máxima se mantiene en 33°. Se anticipan fuertes vientos del Oeste a 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 79 km/h. Por la noche, el cielo permanecerá despejado y ventoso, con una mínima de 9°. El viento intenso continuará, desde el Sudoeste, a 65 km/h y ráfagas de 77 km/h.