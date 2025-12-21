Alerta por tormentas y vientos para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas y vientos para varias provincias del país.

Tras unas jornadas marcadas por altas temperaturas en el NOA y centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas en trece provincias para hoy. Además, rige una alerta por vientos fuertes para Santa Cruz . El pronóstico para este domingo 21 de diciembre.

Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad , con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Corrientes: centro y oeste de la provincia, durante la mañana.

Santa Fe: zona norte de la provincia, durante la mañana y la noche.

Chaco: sureste por la mañana; el resto de la provincia por la noche.

Santiago del Estero: durante la noche.

Salta: centro de la provincia, durante la noche.

tormentas

Las zonas estarán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

Córdoba: centro y norte, de este a oeste, por la noche.

San Luis: norte y noreste de la provincia, por la tarde y la noche.

La Rioja: zona este, por la noche.

Catamarca: este de la provincia, durante la noche.

Tucumán: toda la provincia, por la noche.

Salta: zona centro y este, por la noche.

Santiago del Estero: toda la provincia, durante la tarde.

Santa Fe: centro y norte, por la tarde y la noche.

Corrientes: zona este, por la tarde y la noche.

Misiones: toda la provincia -excepto zona norte-, durante todo el día.

Chaco: toda la provincia, durante la mañana y la tarde.

Formosa: zona norte y centro de la provincia por la noche; zona este durante todo el día.

Jujuy: sureste de la provincia, por la noche.

lluvias El SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

Las zonas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

Para los sectores con alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.

Para los sectores con alerta naranja:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Alerta amarilla por viento en Santa Cruz

Vientos

La zona cordillerana del noroeste y el centro de la provincia se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

