Alerta por calor extremo, tormentas y vientos de más de 90 km/h

El SMN advierte sobre el impacto de estos fenómenos previo al inicio del verano.

Este viernes, a pocas horas que comience el verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarillas por tormentas , vientos fuertes y calor extremo en varias regiones del país.

Según explicaron, se esperan fenómenos que pueden causar daños o interrumpir tus actividades diarias, por lo que difundieron recomendaciones para que la población esté prevenida.

Las alertas emitidas por el SMN alcanzará a varias provincias durante la jornada de este viernes. Desde el organismo además, emitieron también un alerta con aún más territorio cubierto para el domingo 21.

Para esa jornada se esperan fenómenos meteorológicos adversos que afectarán zonas de: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

alerta smn (21)

Alerta amarilla por tormentas, viento y calor extremo

Las tormentas afectarán al sur y noroeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y algunas localidades de Salta. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, indica el organismo.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta por vientos fuertes para el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, que se mantendrá vigente durante toda la jornada, con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 90 km/h.

alerta smn neuquen (1)

En paralelo, algunas localidades del sur bonaerense —Coronel Suárez, Puan, Pigüé, Tornquist y Coronel Pringles— estarán bajo alerta amarilla por calor extremo, con temperaturas máximas que podrían superar los 32°.

El alerta se mantiene de cara al sábado

Para el sábado 20, zondas de 13 provincias estarán bajo alerta amarilla por tormentas, fuertes vientos, y viento zonda.

El alerta por tormentas está emitido para el noroeste de Buenos Aires, una porción del norte de La Pampa, la mitad norte de San Luis, el sureste de La Rioja, la totalidad de Córdoba y Santa Fe, el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes y sureste de Santiago del Estero.

El SMN indicó que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Al mismo tiempo, se espera una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará al norte de Neuquén, "con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h". Además, en el sur de Neuquén, la cordillera de Río Negro y una pequeña zona del noroeste de Chubut, en el área de la Comarca Andina se esperan intensas lluvias que con rangos de precipitación de "entre 25 y 35 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".