Fatal vuelco en la Ruta 36: una joven madre murió y sus dos nenas resultaron heridas

Un trágico accidente se registró este viernes por la mañana, que tuvo como víctima a una joven madre, quien viajaba junto a sus dos pequeñas hijas.

El fatal hecho ocurrió en la Ruta 36 , cerca de la localidad de Poblet , sentido a La Plata. En el vehículo viajaba la mujer, su pareja y sus dos hijas, menores de edad, quienes resultaron heridas.

Todo sucedió a la altura del kilómetro 68 de la ruta, y estuvo involucrado un Peugeot 408 que circulaba hacia la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales indicaron que por motivos que aún son materia de investigación, el auto despistó y terminó volcando. A bordo viajaba una familia oriunda de La Matanza.

Tal como se pueden apreciar en las imágenes, el auto quedó destrozado casi en su totalidad y volcado sobre el pasto, a metros de la ruta.

Producto del fuerte impacto, una mujer de 27 años salió despedida del auto y falleció en el lugar.

Por el momento continúan realizándose las tareas investigativas para determinar las causas del vuelco fatal, mientras el hombre quedó imputado en una causa caratulada como "homicidio culposo". La mujer fue identificada como Lineth Molina Vázquez.

Un viaje familiar que terminó en tragedia

Según informaron medios locales, en el vehículo también viajaba la mujer que falleció y sus dos hijas, de 2 y 4 años, quienes resultaron con lesiones. Ambas fueron asistidas de inmediato y trasladadas al Hospital de Niños de La Plata para su atención.

Se conoció además que quien conducía el auto era pareja de la víctima, y resultó ileso. "Salió despedida por el parabrisas", afirmaron fuentes ligadas a la investigación.

En el sitio del siniestro trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados con el objetivo de esclarecer las causas del vuelco fatal. En el caso tomó intervención la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, caratulando la causa como homicidio culposo.

Por el momento se desconocen los motivos que derivaron en el accidente fatal y continúa la investigación para esclarecer por qué el conductor perdió el control del vehículo.

Con este hecho, los accidentes de tránsito ocurrido en Ruta 36, en la región ya fallecieron 74 personas (esto se da de la sumatoria entre La Plata, Berisso y Ensenada). Esta cifra resulta alarmante, ya que no se contabilizaba un número tan alto desde 2017.

Fatal choque en la Ruta 36

Un muerto y un herido grave se registraron hace menos de un mes en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control, chocó contra el guardarrail y se estrelló contra un puente de piedra.

A raíz del fuerte impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue rescatado con vida y trasladado en grave estado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

La víctima fatal fue identificada como Sergio Daniel Reyes, de 43 años, domiciliado en Garibaldi 1559, en el partido bonaerense de Quilmes. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue de Ezpeleta por oficiales de la Policía Científica.