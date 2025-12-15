Alerta naranja por tormentas, vientos de 90 km/h y hasta 110 mm de lluvia

El SMN emitió varias alertas donde se anticipa el fuerte impacto que tendrán las tormentas. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El organismo nacional precisó que las alertas afectarán a casi la mitad del país este lunes 15 de diciembre.

Con el inicio de semana continúa la inestabilidad climática a lo largo y ancho del país. Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció varias alertas de nivel amarillo y naranja por distintos fenómenos meteorológicos.

El organismo nacional precisó que las alertas afectarán a casi la mitad del país este lunes 15 de diciembre, donde se esperan tormentas, lluvias y vientos intensos.

Según detalló el SMN, rige una alerta naranja por tormentas fuertes. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", precisaron.

Y agregaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Esta alerta afectará a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, el norte de La Rioja y el este de Catamarca.

tormenta y calir Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Para este fenómeno, el SMN emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar inconvenientes por las tormentas:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Alerta amarilla por fuertes tormentas

En paralelo, el SMN advirtió que hay una alerta amarilla por tormentas. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señaló.

La alerta alcanza a Misiones, el centro y este de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el centro de Córdoba, el este de La Rioja, el centro de Catamarca, Salta, el este de Jujuy, el noroeste de Chaco y el este de Formosa.

Alerta por vientos y lluvia en el sur del país

Por otro lado, el organismo emitió para este lunes una alerta amarilla por vientos para toda la costa este de Santa Cruz. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, recalcó.

viento

También, el organismo anunció un alerta por intensas lluvias en Tierra del Fuego. Particularmente, afectará la costa de Ushuaia. Informaron que "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".