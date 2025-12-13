Tormenta y viento de más de 100 km/h: las ocho provincias bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con potencial de daño y posibilidad de interrumpir de manera momentánea las actividades diarias.

El SMN brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la vigencia de la alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 13 de diciembre las condiciones se mantendrán con altas temperatruas en algunas provincias. En ese contexto, emitió alerta amarilla por tormentas y vientos intensos que afectarán a distintas zonas del centro y sur del país.

Desde el organismo, que depende del Ministerio de Defensa, señalaron que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con potencial de daño y posibilidad de interrumpir de manera momentánea las actividades diarias, por lo que difundieron una serie de advertencias y recomendaciones para la población.

Según el parte emitido por el organismo nacional, las áreas alcanzadas por tormentas serán San Luis, Mendoza y sectores reducidos de Córdoba. En estas regiones se anticipan fenómenos de diversa intensidad, con precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, junto con valores de lluvia acumulada que oscilarán entre 20 y 40 milímetros.

Por otro lado, la alerta por vientos fuertes se mantendrá vigente para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas provincias se registrarán vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100.

A su vez, el SMN señaló que las zonas cordilleranas de Santa Cruz también estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud y en las zonas más altas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Recomendaciones

Ante la alerta por viento emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades recomiendan tomar una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar accidentes:

Asegurar objetos sueltos en patios, balcones y terrazas.

en patios, balcones y terrazas. Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento.

durante los momentos de mayor intensidad del viento. No refugiarse debajo de árboles , postes o estructuras inestables que puedan caer.

, postes o estructuras inestables que puedan caer. Circular con extrema precaución en rutas y caminos rurales.

en rutas y caminos rurales. Reducir la velocidad al conducir y mantener ambas manos en el volante ante ráfagas fuertes.

y mantener ambas manos en el volante ante ráfagas fuertes. Evitar estacionar vehículos debajo de árboles, cables o cartelería.

debajo de árboles, cables o cartelería. Mantener puertas y ventanas bien cerradas para evitar corrientes de aire que puedan provocar roturas.

En zonas rurales o de chacras, se aconseja además revisar alambrados, galpones y techos, ya que el viento puede generar desprendimientos.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia vinculada al viento, pueden comunicarse por emergencias generales al 911, con defensa civil, al 103, la policía de Neuquén, al 101 o en caso de emergencias de salud, llamar al 107, teléfono correspondiente al SIEN.