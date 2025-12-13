La Negra Vernaci se burló de las termas de Copahue al aire y estalló la bronca: "Es muy agresivo"

Los dichos de la conductora en su programa radial desataron una fuerte polémica e indignación en la provincia de Neuquén.

Las recientes declaraciones de María Elizabeth “la Negra” Vernaci en su programa de Radio POP desataron una fuerte polémica e indignación en la provincia de Neuquén , luego de que la conductora realizara comentarios considerados despectivos y discriminatorios hacia el complejo termal de Copahue y las personas que lo visitan cada temporada.

Durante la emisión de “La Negra Pop” , Vernaci ironizó sobre el reciente reconocimiento internacional que recibieron las termas de Copahue, cuestionó su estética, el entorno volcánico y se refirió de manera ofensiva a los tratamientos terapéuticos y a los adultos mayores que concurren al lugar.

Sus expresiones generaron un rechazo inmediato por parte de trabajadores del Ente Provincial de Termas, comerciantes, vecinos y referentes del turismo regional, quienes advirtieron que este tipo de mensajes desinforman y dañan la imagen de un destino clave para la economía local .

Los polémicos dichos

Entre los fragmentos más cuestionados, la conductora expresó: “Abrieron las termas de Copahue, que fueron elegidas entre las mejores del mundo. Chicos, no son las mejores del mundo porque más que Copahue son las termas que parece que fueran todos para lisiados”.

Luego, en tono irónico, hizo referencia a los tratamientos con fango volcánico al decir “máscara facial con mierda, bueno, me parece que me equivoqué con barro”, y volvió a insistir en comparaciones peyorativas al señalar que para ella, la disposición de manijas y demás herramientas del lugar, parecería un lugar para personas con “problemas de movilidad (...) no tengo nada en contra de los lisiados” agregó luego, intentando justificar sus palabras bajo una supuesta apreciación “estética”.

termas copahue

Repudio generalizado

Las expresiones no solo fueron interpretadas como una falta de respeto, sino también como discriminatorias, al asociar de manera negativa la discapacidad y la vejez con un espacio destinado a la salud y el bienestar. Leopoldo Fuentes, empleado de Termas y vecino de Caviahue desde hace casi 20 años, expresó un enérgico repudio a los dichos de “la Negra”.

“Trabajo en el Ente Provincial de Termas y mi relación con Copahue es muy estrecha, no solo laboral, sino familiar”, señaló, y explicó que tanto él como muchas familias de Caviahue, Copahue, Loncopué, Las Lajas y otras localidades dependen directa o indirectamente de la actividad termal.

En ese sentido, sostuvo que los comentarios de la conductora resultaron “muy dolorosos y muy indignantes para quienes vivimos y trabajamos acá”. En ese sentido, sostuvo que los comentarios de la conductora resultaron “muy dolorosos y muy indignantes para quienes vivimos y trabajamos acá”.

Uno de los aspectos que más lo afectó fue la forma en que Vernaci se refirió al fango volcánico, un recurso central del complejo termal. “Ella habló de que te hacían mascarillas con mierda, y eso para nosotros es muy agresivo”, afirmó Fuentes, quien aclaró que el fango “se madura durante muchísimo tiempo en una de las lagunas madres que tenemos en Copahue y se utiliza en tratamientos estéticos y de salud”.

Termas Copahue (1)

Según explicó, se trata de un recurso con respaldo médico y científico, utilizado bajo indicación profesional. “Evidentemente, no lo conoce, o quien le dio la información no sabe nada o fue tendencioso”, remarcó.

Fuentes también cuestionó las expresiones despectivas hacia adultos mayores, personas con discapacidad y familias, sectores que forman parte del turismo habitual de Copahue. “Esos ‘viejos’, como ella los llamó, son los que vienen todos los años buscando salud y los que mueven la economía de Copahue y Caviahue”, afirmó.

Además, destacó que “las termas están reconocidas mundialmente, nos visitan desde Europa y distintos puntos de América”, y advirtió que este tipo de discursos pueden perjudicar a la región justo cuando se realizan inversiones clave. “Somos los neuquinos los que tenemos que defender nuestra provincia; el turismo es una industria sana y hay que cuidarla”, concluyó.

Termas Copahue

De nivel internacional

El complejo termal de Copahue es reconocido a nivel nacional e internacional por sus aguas sulfurosas, fangos volcánicos, vapores naturales y baños terapéuticos, utilizados para el tratamiento de afecciones respiratorias, dermatológicas, reumatológicas y osteoarticulares.

Se trata de un recurso terapéutico avalado científicamente, que forma parte de la identidad productiva y turística del norte neuquino. Se trata de un recurso terapéutico avalado científicamente, que forma parte de la identidad productiva y turística del norte neuquino.

La polémica se produce, además, en un momento clave para el desarrollo de la zona. La Provincia del Neuquén impulsa una inversión histórica en el área, que incluye la pavimentación del tramo Caviahue–Copahue, una obra largamente esperada que permitirá mejorar la conectividad, garantizar el acceso durante todo el año y potenciar el crecimiento del turismo termal.

Hasta el momento, la conductora no emitió una rectificación pública formal, aunque el debate continúa abierto.

Durante 2025, Vernaci protagonizó otros episodios controvertidos al aire que generaron fuertes repercusiones públicas. Uno de los más resonantes fue un sketch humorístico emitido en su programa radial, que fue cuestionado por organizaciones de la comunidad judía por considerar que reproducía estereotipos ofensivos, lo que derivó en comunicados públicos y un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor y la responsabilidad de las figuras mediáticas con alcance nacional.