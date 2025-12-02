En fotos: se inauguró la temporada de verano en Copahue

Tres días de termas gratuitas, acciones de promoción turística y una experiencia de astroturismo marcaron el inicio de la temporada estival.

El Ente Provincial de Termas, dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales que encabeza Leticia Esteves , inauguró oficialmente la temporada termal de verano en Copahue . En representación del Ministerio participó Roberto Martino , director provincial de regiones, quien acompañó al presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos ; al intendente de Caviahue–Copahue, Oscar Mansegosa ; y al presidente de la Asociación de Hoteleros y Afines, Lucas Soñora .

Para celebrar el comienzo de las actividades, se estableció que los visitantes de los primeros tres días de diciembre puedan acceder de forma gratuita a la Laguna del Chancho, el baño de vapor y la consulta en enfermería, con el propósito de incentivar la llegada de turistas y fortalecer la experiencia termal.

Ramos destacó el trabajo sostenido para posicionar a Copahue a nivel provincial y nacional. “Este año, mediante el gran esfuerzo y trabajo del equipo de Termas, pudimos estar abiertos 10 meses”, señaló y resaltó el logro inédito de la continuidad operativa del complejo.

El presidente del Ente también valoró los resultados de la última temporada invernal, marcada por el éxito de Termas Nieve, y la consolidación de Termas Bajo las Estrellas, una propuesta nocturna que continúa despertando el interés de visitantes de todo el país.

Asimismo, detalló las obras ejecutadas y anunció iniciativas previstas en el nuevo presupuesto. “Estamos realizando importantes inversiones en infraestructura, entre ellas el nuevo techo del Complejo Termal, el cambio del sistema de calefacción a GLP y una renovación integral de la Laguna del Chancho”, afirmó.

Impulso turístico y reconocimiento al sector hotelero

Durante el acto se presentó el nuevo spot publicitario de la temporada, que formará parte de la campaña oficial de promoción turística, resaltando los atributos terapéuticos y paisajísticos de Copahue.

Además, la subsecretaría de Turismo de la provincia, junto con el municipio de Caviahue–Copahue, realizó la entrega de placas de categorización a alojamientos locales, valorando el compromiso del sector en la mejora continua de la calidad de servicios.

El cierre de la jornada inaugural estuvo marcado por una propuesta de astroturismo y divulgación científica, que incluyó una charla sobre misiones espaciales, ampliando la experiencia termal con una atractiva propuesta sobre el rubro astroturístico.

