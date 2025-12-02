Una solución a medias: el Jardín de la Escuela 265 continuará funcionando un año más

Luego de dos jornadas de protestas, les confirmaron que la institución continuará para que los niños que comenzaron su escolarización allí la puedan concluir.

Tras dos días de medidas de fuerzas , los padres del Jardín que se encuentra dentro de la Escuela 265 fueron escuchados y obtuvieron una solución a medias . Luego de escuchar su reclamo, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) les garantizaron que sus hijos terminarían su formación allí, pero que no se abrirían nuevas vacantes.

Pese a que se trata de una "solución", la medida no resuelve el problema de fondo, debido a que en el sector hay muchos niños en condiciones de comenzar su escolarización en Jardín, pero no pueden hacerlo en el colegio que les correspondería por radio, sino que tendrán que hacerlo en la Escuela 73, que queda a tres kilómetros de distancia. "La respuesta, consideramos que es parcialmente favorable", sostuvo Mauro, uno de los padres afectados, en diálogo con LM Neuquén .

Según explicó, "accedieron a dejar el jardín abierto un año más, aunque pusieron como condición que iba a depender todo de la Escuela 73". "Nos parece bastante complicado esto porque la parte pedagógica, de auxiliares de servicio, los maestros de las salas especiales, todo depende de otro establecimiento que no es donde se encuentra instalado el jardincito", aseguró.

Padres de la 265 reclaman que no cierren el jardín y piden que se mantenga el establecimiento en el sector

Esto implica que los recursos van a depender del Jardín 73. "No estamos de acuerdo porque estando el Jardín dentro de la escuela corresponde que funcione de la misma manera que venía funcionando", analizó el padre.

"No constituye únicamente un espacio físico"

Mauro destacó que valoran la determinación de que la institución continúe funcionando como hasta este año. "El Jardín no constituye únicamente un espacio físico, sino que es el resultado de un equipo consolidado de trabajo integrado por docentes, directivos, profesores de áreas especiales, personal administrativo y de servicios, quienes, mediante una organización estable y comprometida, sostienen diariamente un proyecto pedagógico que favorece el aprendizaje y el bienestar de nuestros niños", sostuvo.

"Por tal motivo, consideramos fundamental que las condiciones institucionales se mantengan tal como han venido funcionando hasta el momento. Manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Jardín quede bajo la dependencia administrativa de otra institución, como el Jardín 73. Si bien reconocemos y valoramos el trabajo de dicha institución, entendemos que el modo de organización actual dentro de la Escuela 265 es el que garantiza continuidad, coherencia pedagógica y una adecuada articulación con los demás niveles", explicó.

Padres de la Escuela 265 reclaman que no cierren el jardín (1)

Actualmente, son 19 niños los afectados directamente porque son los que pasaron salita de 5 años para el año 2026. "Entendemos que solo seguirán los que terminan el jardín y pasan a Primaria de la 265. Obviamente, lo que busca el Consejo es deteriorar las condiciones del jardín para obligar a cerrar", analizó Mauro.

El jardín de la Escuela 265 funciona hace más de 35 años y, según los padres, brinda un servicio educativo de calidad. “No es un problema pedagógico. Las maestras son impecables y el trato con los chicos es excelente”, afirmó el hombre.

Además, dijo que se encuentran realizando un relevamiento para conocer cuantos son los niños en condiciones de comenzar Sala de 4, el próximo año en la zona y que no podrán hacerlo en el jardín que se encuentra en su radio porque se decidió el cierre de este y el traslado a una escuela a 3 kilómetros de distancia.