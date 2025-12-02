Comenzó el juicio a tres hombres acusados de intentar matar a un vecino en Zapala

Uno habría disparado y los otros dos lo esperaron para facilitar la huida. La fiscalía sostiene que actuaron en conjunto.

Este martes comenzó en Zapala el juicio por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra tres hombres. El hecho ocurrió a principio de año y conmocionó a la localidad. La acusación apunta a los acusados, que según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal de Neuquén , actuaron coordinadamente, ya que uno disparó contra la víctima y los otros dos lo esperaron para asegurar el escape.

El proceso se extenderá durante tres jornadas y tendrá a más de 20 testigos ante el tribunal.

El juicio comenzó este martes y será llevado adelante por el tribunal integrado por las juezas Leticia Lorenzo, Mirta Ojeda y el juez Lisandro Borgonovo , quienes deben determinar la responsabilidad de los tres imputados por el ataque ocurrido el 24 de enero de 2025 , cuando la víctima fue baleada en la puerta de su casa .

La fiscalía detalló que aquel día los acusados se dirigieron en un vehículo hasta el domicilio del hombre. Una vez allí, uno de ellos descendió, abrió el portón de ingreso y entró al patio delantero. Cuando la víctima salió, el atacante intentó efectuar un primer disparo, que no salió. Mientras esto sucedia, los complices lo aguardaron a pocos metros del lugar.

Como el primer tiro no salió la víctima comenzó a correr y entonces el agresor efectuó cuatro disparos más, uno no impactó en su cuerpo y los otros tres le provocaron lesiones graves, entre ellas una herida en la cadera, dos en el muslo y una perforación intestinal.

A Zapala Ciudad

Los imputados

La acusacion sostiene que el autor de los disparos no actuó solo. Los otros dos imputados lo habrían llevado hasta la vivienda, le habrían facilitado el arma de fuego y lo esperaron en las inmediaciones para garantizarle la huida. Para el Ministerio Público Fiscal, su participación fue determinante, por esta razón se los considera partícipes necesarios del intento de asesinato.

Durante la audiencia inicial que se desarrolló hoy, los defensores de los acusados anticiparon que buscarán demostrar que el hecho no tuvo intención homicida y que, en todo caso, la calificación debería ser la de lesiones graves. Además, señalaron que cuestionarán la interpretación del estado subjetivo del atacante al momento de los disparos.

Más de 20 testigos

En los próximos dias, se espera la declaración de 20 testigos, entre ellos la víctima. Se espera que el relato del agredido permita reconstruir el orden de los hechos, la distancia desde la cual se realizaron los disparos y la forma en que logró escapar del ataque.

El juicio de responsabilidad continuará durante tres jornadas y una vez finalizada la etapa de los testimonios el tribunal definirá si existió o no dolo homicida y si corresponde aplicar la figura agravada que sostiene la fiscalía.