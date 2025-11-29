Un niño, una escultura y 40 años de historia: la estatua del pescador cobró nuevo valor en Zapala

Ramón Cuevas, hijo del escultor que creó la obra en 1979, participó de la ceremonia de reinauguración de la estatua que fue emplazada originalmente como homenaje al Club de Pescadores de la ciudad.

En una exposición en el museo histórico municipal de Zapala , un cuadro llamó la atención de los visitantes. Un pequeño niño sonriente y feliz juega frente a una escultura de un pescador . Pero lo que hace que esta imagen sea especial es que ese mismo niño (hoy un hombre hecho y derecho) participó recientemente en la puesta en valor de esa misma obra, que se emplazó en la Avenida San Martín hace muchos años.

Semanas atrás, la municipalidad llevó a cabo un emotivo acto de reconocimiento de la escultura "El Pescador" , creada por el artista Ramón Cuevas en el año 1979. La obra, que originalmente fue realizada como homenaje al Club de Pescadores de Zapala , del cual Cuevas era miembro, ha sido restaurada en su ubicación actual en la emblemática arteria de la “ciudad del viento”.

Durante la ceremonia, se contó con la presencia del intendente de la ciudad, Carlos Koopmann; la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, familiares y amigos del escultor y vecinos.

ESCULTURA EL PESCADOR DE ZAPALA (1)

En su discurso, el jefe comunal destacó la importancia de la pesca en la región y cómo la pieza escultórica se ha convertido en un símbolo de la identidad del principal enclave urbano del centro de la provincia.

La escultura, que estuvo en el domicilio del escultor durante varios años, fue donada oportunamente al municipio para ser emplazada en un sitio permanente y definitivo.

La obra, durante años, fue testigo del ingreso de turistas a la ciudad, ya que acompañó a la oficina de informes de turismo que funcionaba en la cabaña situada frente a ella.

"La ciudad de Zapala es la puerta de acceso a una vasta y hermosa región caracterizada por la presencia de ríos y lagos. Un verdadero tesoro para quienes hacen y han hecho de la pesca un modo de vida”, exclamó Koopmann en su discurso. “Me alegra ver a la comunidad reunida aquí hoy para celebrar la puesta en valor de esta escultura que es un símbolo de nuestra identidad.", finalizó.

ESCULTURA EL PESCADOR DE ZAPALA (3)

Emociones y recuerdos

La familia de Ramón Cuevas, el autor de la escultura "El Pescador" y de otras tantas obras desplegadas a lo largo y a lo ancho de Zapala, se mostró emocionada y agradecida durante la actividad conmemorativa. Al respecto –y como si aquel cuadro hubiera cobrado vida- uno de sus hijos (el niño de la foto y quien comparte el mismo nombre de su progenitor) destacó que la escultura representa un “tesoro genuino” de toda la comunidad.

"Es un momento muy especial para todos nosotros. Hoy se da a conocer esta obra artesanal para las presentes y futuras generaciones de vecinos", pronunció con emoción. "La verdad que nosotros desde chicos escuchábamos sus historias vinculadas a su fanatismo por la pesca y por su grupo de amigos. Allí se le dio la idea de hacer esta escultura con la finalidad de reivindicar sus dos pasiones: la pesca y la amistad", agregó.

ESCULTURA EL PESCADOR DE ZAPALA (5)

Más tarde recordó que la escultura estuvo en su casa familiar durante muchos años y que ahora se siente orgulloso de que sea reconocida y valorada por la comunidad. "Hay muchas esculturas que fueron hechas por él y a nosotros nos enorgullece y seguramente que él hoy está acá, disfrutando de esto, de este reconocimiento", agregó Cuevas hijo.

La emoción y el orgullo también se reflejaron al destacar la importancia de la escultura para Zapala y la provincia. "Por fin se dio a conocer que esta obra representa a un pescador, un monumento que a muchos los simboliza", aseguró. "La verdad que hay muchos pescadores en la provincia y alrededores que pasan por acá y es para nosotros una satisfacción que vean este trabajo que surgió de las manos de mi padre”, admitió.

ESCULTURA EL PESCADOR DE ZAPALA (4)

Finalmente, Cuevas resaltó el reconocimiento –por parte de la Municipalidad- a la obra del recordado escultor y a su enorme legado en la provincia de Neuquén. “Como familia nos sentimos plenamente orgullosos de que nuestro padre sea recordado y reconocido por su contribución al arte y a la cultura de la región”, subrayó.

El valor de la historia

La secretaria de Cultura de la municipalidad de Zapala, María José Rodríguez, remarcó la importancia de la puesta en valor de la escultura "El Pescador" y su significado para la comunidad. "Es una invitación a empezar a detenernos, a observar, a no pasar por nuestros espacios que habitamos constantemente y no brindarles la atención que se merecen", reflexionó.

A su vez, la funcionaria municipal enfatizó que la escultura es un monumento que habla de la historia de la ciudad y de la actividad pesquera, y que su restauración es un reconocimiento al artista que la creó. "No es un monumento que mandamos a hacer ahora. Es un monumento que está emplazado hace más de cuarenta años y que nosotros lo pusimos en valor", agregó.

ESCULTURA EL PESCADOR DE ZAPALA (6)

Rodríguez también puntualizó la importancia de conocer la historia de la ciudad y de sus monumentos e invitó a todos los vecinos a acercarse a los espacios habilitados en la municipalidad para conocer más sobre la historia local. "Uno para amar el lugar en el que está tiene que conocerlo y la mejor manera es preguntando e investigando", sugirió.

Para finalizar, expresó que "esta obra increíblemente reivindica a un club. Esto tiene que ver con una historia de amigos que se transformó en arte".