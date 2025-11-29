Llevaba un mes desaparecido y lo encontraron muerto con una máscara de Spiderman

El joven de nacionalidad turca era intensamente buscado por las autoridades tras su desaparición el 27 de octubre.

Este viernes, el hallazgo del cuerpo de un joven que llevaba más de un mes desaparecido conmocionó a Cañuelas. Las causas de la muerte siguen bajo investigación y una particularidad despertó intriga entre los investigadores: el cadáver tenía puesta una máscara de Spiderman.

Efe Saravoglú, un ciudadano turco de 24 años, era buscado por las autoridades nacionales tras una denuncia del Consulado de Turquía. Había desaparecido hace más de un mes en la ciudad de Buenos Aires.

Ayer, su cuerpo fue hallado por trabajadores que cortaban el paso en la banquina de la Ruta 3, a la altura de Cañuelas. El estado de descomposición era tan avanzado que no pudo ser reconocido, pero la documentación encontrada entre sus pertenencias permitió a los agentes vincular el hallazgo con su desaparición.

La aparición del cuerpo

El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 82.500, tras un aviso que movilizó a agentes de la Comisaría 1ª de Cañuelas. En el lugar, los efectivos encontraron un cuerpo boca abajo y vestido con un buzo negro, jean azul, zapatillas y una máscara de Spiderman, lo cual hizo crecer el misterio en torno al descubrimiento.

Debido al avanzado deterioro, no fue posible reconocerlo a simple vista, por lo que la Policía Científica dispuso su traslado urgente a la Morgue de La Plata. A partir de allí, la identificación y los estudios forenses quedaron en manos de la Justicia para establecer en que circunstancias se produjo la muerte.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 2 de Cañuelas, dirigida por la fiscal Norma Pippo. De acuerdo con fuentes consultadas, la autopsia y los estudios forenses pendientes serán clave para determinar cómo ocurrió la muerte y si intervino un tercero.

El expediente continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte” y las autoridades mantienen un fuerte hermetismo sobre los avances. Por ahora, no hay personas detenidas.

Llevaba más de un mes desaparecido

El Consulado de Turquía había radicado la denuncia por averiguación de paradero el 27 de octubre, un día después de que familiares y amigos perdieran todo contacto con él. Esa primera alerta activó una búsqueda a cargo de la División Investigaciones Especiales de la Ciudad y de la Fiscalía Nº 30, en coordinación con el Juzgado de Garantías Nº 8 de La Plata.

Con el correr de las semanas y sin avances concretos, el caso pasó a manos de la Policía Federal, que determinó que los registros de antenas mostraron que el teléfono de Saravoglú dejó de emitir señal en Buenos Aires el 27 de octubre y al día siguiente apareció activo por última vez en Cañuelas, un dato que más tarde resultaría clave.

Las cámaras de seguridad también aportaron información: el joven fue captado subiendo a un Peugeot 207. Ese vehículo fue localizado y secuestrado el 27 de noviembre por la PFA, y desde entonces los peritos trabajan sobre los rastros y muestras levantados en busca de respuestas.