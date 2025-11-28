Confirman que el cuerpo hallado en la costa chilena pertenece al adolescente argentino desaparecido

El adolescente de 17 años llevaba diez días desaparecido y las autoridades habían dejado de buscarlo.

Alejandro Cabrera Iturriaga había desaparecido hace 10 días, cuando se metió al mar junto a otros menores, a quienes pudieron rescatar.

Este viernes las autoridades chilenas confirmaron que el cuerpo hallado en la costa de La Serena pertenece Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que se encontraba desaparecido tras ser arrastrado por la corriente mientras estaba con su familia.

El anuncio fue hecho por el jefe de la Prefectura de Elqui, Jaime Lazo , durante una conferencia de prensa en la que detalló los procedimientos utilizados para lograr la identificación.

“Personal de la Brigada de Homicidios La Serena, junto a peritos del laboratorio de Criminalística Regional, lograron establecer científicamente, a través de peritajes dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por un personal de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas, el cual corresponde al adolescente argentino que el día 17 de noviembre desapareció en el mar mientras se bañaba junto a su familia”, señaló.

“Logramos también, aparte del rescate del cuerpo de este adolescente, efectuar un trabajo científico y técnico con los estamentos institucionales, lo cual dio certeza respecto a su identidad, concluyó Lazo.

El hallazgo del cuerpo

El hallazgo se produjo minutos antes de las 9.30 horas del jueves, cuando la Lancha de Servicio General (LSG) de Coquimbo realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera en la bahía.

El personal del LSG divisó un cuerpo en las cercanías de la playa 4 Esquinas e informó al Ministerio Público para avanzar con el operativo y sacarlo del agua.

Búsqueda de argentino en Chile

El cuerpo fue recuperado por personal naval y trasladado al Muelle de Pasajeros, donde fue entregado a Servicio Médico Legal para las pericias.

La familia se había despedido en una ceremonia

El 17 de noviembre, Alejandro se bañaba junto a sus hermanos cuando fue arrastrado por las olas. El lunes, las autoridades dieron por finalizada su búsqueda y el fin de semana su familia lo "despidió" en una emotiva ceremonia en la playa.

despedida argentino

A pesar del cierre del rastrillaje oficial, la Autoridad Marítima había instruido que todas las unidades navales y patrullas terrestres mantuvieran la vigilancia durante sus actividades operativas. Este monitoreo permanente permitió detectar el cuerpo durante la navegación de ayer.

"Lo vi hundirse delante mío. Se me escurrió de la mano, estaba sosteniendo a sus hermanos, no pude ayudarlo", contó Francisco Boldo, obrero de la construcción chileno que rescató a cuatro de los jóvenes.

Según relató, después nadó 10 metros más adentro y divisó a otro de los chicos: "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", explicó.

El rescate siguió. Encontró a la hermana de otro de los adolescentes y logró sacarla. “Me empecé a desesperar porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje”, detalló.

busqueda argentino mar chile

En tanto, uno de los jóvenes, el mayor del grupo, había logrado salir del mar por sus propios medios. Sin embargo, el quinto no pudo ser auxiliado. “Veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. No lo pude rescatar, se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos”, expresó.