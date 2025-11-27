Encontraron un cuerpo en la costa chilena: investigan si es del adolescente argentino desaparecido

Alejandro Cabrera Iturriaga desapareció hace 10 días, cuando se metió al mar junto a otros menores, a quienes pudieron rescatar.

Este jueves, las autoridades chilenas confirmaron que encontraron un cuerpo en la costa. Por estas horas tratan de establecer si es del argentino que fue arrastrado por el mar.

Alejandro Cabrera Iturriaga desapareció hace 10 días , cuando se metió al mar junto a otros menores, a quienes pudieron rescatar.

El hallazgo se produjo minutos antes de las 9.30 horas, cuando la Lancha de Servicio General (LSG) de Coquimbo realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera en la bahía.

Así fue el rescate de los argentinos arrastrados por el mar en Chile

El personal del LSG divisó un cuerpo en las cercanías de la playa 4 Esquinas e informó al Ministerio Público para avanzar con el operativo y sacarlo del agua.

El cuerpo fue recuperado por personal naval y trasladado al Muelle de Pasajeros, donde será entregado a Servicio Médico Legal para las pericias y la identificación oficial, así lo indicó TN.

despedida argentino

La búsqueda que siguió tras el cierre del operativo formal

Cabe recordar que la búsqueda formal había finalizado el 24 de noviembre, incluso el 23 se había realizado una despedida simbólica al joven de 17 años.

Alejandro se bañaba junto a sus hermanos al momento de su desaparición cuando fue arrastrado por las olas. El lunes, las autoridades dieron por finalizada su búsqueda y el fin de semana su familia lo "despidió" en una emotiva ceremonia en la playa.

A pesar del cierre del rastrillaje oficial, la Autoridad Marítima había instruido que todas las unidades navales y patrullas terrestres mantuvieran la vigilancia durante sus actividades operativas. Este monitoreo permanente permitió detectar el cuerpo durante la navegación de este jueves.

cuerpo mar de chile

La desaparición del argentino en el mar chileno

"Lo vi hundirse delante mío. Se me escurrió de la mano, estaba sosteniendo a sus hermanos, no pude ayudarlo", contó Francisco Boldo, obrero de la construcción chileno que rescató a cuatro de los jóvenes, ya que, al escuchar los gritos de auxilio, no dudó en lanzarse al mar.

Según relató, después nadó 10 metros más adentro y divisó a otro de los chicos: "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", explicó.

El rescate siguió. Encontró a la hermana de otro de los adolescentes y logró sacarla. “Me empecé a desesperar porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje”, detalló.

Así fue el rescate de los argentinos arrastrados por el mar en Chile

En tanto, uno de los jóvenes, el mayor del grupo, había logrado salir del mar por sus propios medios. Sin embargo, el quinto no pudo ser auxiliado. “Veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. No lo pude rescatar, se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos”, expresó.

A partir de esa alerta, la lancha patrullera “Arcángel” zarpó y llegó al sitio señalado a las 13:02 horas. En colaboración con personal de salvavidas presente en el área, se logró el rescate de tres personas que estaban en situación de riesgo.

Una de ellas se encontraba inconsciente y requirió aplicación inmediata de primeros auxilios hasta lograr la estabilización, de acuerdo con lo comunicado por los equipos de rescate.