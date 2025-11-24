Alertan a la población sobre un evadido chileno que buscaría llegar a la región

Protagonizó una audaz fuga de una cárcel de Santiago y no descartan que intente llegar a la Patagonia. La Policía neuquina ya emitió un comunicado.

El asaltante chileno permanecía alojado en una cárcel de Santiago y logró evadirse en la tarde del domingo.

Un audaz asaltante chileno que logró evadirse del centro de cumplimiento penitenciario Colina II de Santiago de Chile empezó a ser buscado en territorio argentino y, especialmente, en la Patagonia. Desde la Policía neuquina ya se lanzó la alerta, con una imagen actual del delincuente.

El hombre buscado se llama Amílcar Lester Olivares Cárdenas y según medios chilenos, logró fugarse en la tarde del último domingo. El incidente causó una gran repercusión porque se trata de un delincuente con otro antecedente de evasión.

Sobre su búsqueda en la Patagonia, la División Coordinación Operativa , dependiente de la Dirección Delitos de la Policía de Neuquén, se encargó de precisar que Olivares Cárdenas mide 1,70 metros, tiene tez blanca y ojos marrones. Como ocurre en otras situaciones similares, pidieron a los vecinos que cualquier información sea comunicada en comisarías o en los teléfonos 299-154715020 y 299-4424102.

Un delincuente con experiencia en fugas

Una de las primeras autoridades en manifestarse sobre lo ocurrido fue el subsecretario de Justicia trasandino, Ernesto Muñoz, quien indicó que “en parte, yo creo que esto se debe a que este interno tenía conocimientos sobre la estructura y disposición de los medios destinados a impedir la fuga. Porque es evidente que, si uno revisa las imágenes como me ha tocado hacerlo hace un momento, tenía claramente dispuesta una ruta de escape y esa ruta de escape es consistente con un conocimiento de la unidad penal”.

Asimismo, se indicó que el evadido se encontraba en la cárcel Colina II desde julio de este año.

De igual modo, en 2009, también estuvo en el mismo centro de detención y protagonizó su primera fuga exitosa.

Las sospechas sobre su posible ingreso a la Patagonia tienen relación con los múltiples pasos clandestinos y la posibilidad de pasar desapercibido.

En una serie de recorridas recientes por la frontera cordillerana, funcionarios del Ministerio Público Fiscal provincial y equipos federales detectaron numerosos pasos clandestinos en las zonas de Villa Pehuenia y Pino Hachado, un área donde la frontera entre la Argentina y Chile puede sortearse con sorprendente facilidad. Las patrullas se realizaron junto a agentes de Gendarmería, Aduana y fuerzas provinciales, y permitieron constatar la magnitud del problema: más de 20 cruces no oficiales que se utilizan para tráfico, contrabando y desplazamiento de personas prófugas.

Pasos clandestinos que preocupan mucho

El fiscal federal Fernando Arrigo, quien participó de las inspecciones, explicó que se trata de “una extensión bastante importante” y que en muchos puntos la frontera “se puede pasar en auto, incluso en vehículos comunes, sin necesidad de una 4x4”. La situación preocupa a ambos países: Chile teme el ingreso de armas desde el lado argentino, mientras que en Neuquén y otras provincias patagónicas el foco está puesto en el tráfico de drogas, el contrabando de productos y el desplazamiento de personas buscadas por la justicia.

El fiscal detalló que las modalidades de cruce son múltiples y cambiantes. Algunos pasos permiten el tránsito vehicular, otros son caminos de montaña aptos para caballos o incluso para cruzar caminando. “Hay lugares donde las huellas se superponen; no se pueden contar porque pasan de Argentina hacia Chile constantemente”, relató Arrigo en declaraciones con Canal 7 Noticias.