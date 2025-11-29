Rescate de un caballo que se escapó y cayó a un pozo ciego

Ocurrió en horas de la tarde del viernes. Tuvieron que emplear una máquina municipal para poder extraerlo.

Una labor en conjunto entre la División Bomberos de Zapala y Defensa Civil del Municipio local facilitó el rescate de un caballo que se había caído adentro de un pozo ciego de unos 4 metros de profundidad.

El hecho tuvo lugar entre las 14 y 15 de este último viernes en la zona de chacras, a unos 3 kilómetros hacia Noreste de la ciudad, en la zona del Acceso Fortabat.

El comisario Mario Andrade , a cargo de la División Bomberos de Zapala, explicó que se trata de una zona semirrural donde abundas los animales de granja, dado que la mayoría son crianceros de cerdos.

Este caso, el zaino, el caballo color marrón, es un animal de trabajo de una vecina que se había escapado y, no se sabe en qué circunstancias, se cayó en el pozo de un vecino.

Cómo fue el rescate

La propiedad del vecino estaba cercada, cuando regresó a su casa se encontró con el portón abierto y descubrió que había un caballo adentro del pozo ciego. Apenas se le veía la cabeza. Se trataba de un pozo de unos 3x3 metros y de unos 4 metros de profundidad que estaba tapada la cámara con una malla y un chapón, que evidentemente cedió con el peso del caballo.

“Cuando el propietario fue a la casa se dio cuenta y pidió nuestra intervención. Estaba hasta el cogote con lodo, era imposible sácalo de manera manual. Con autorización del propietario se hizo un terraplén para extraerlo porque de manera vertical era imposible”, sostuvo el comisario Andrade a LM Neuquén.

Indicó que se realizo el salvamento del equino con la colaboración de la máquina retroexcavadora de la Municipalidad de Zapala. Primero, se procedió a asegurar el animal con cuerdas y un bozal para evitar que se lesionara. Luego la retroexcavadora procedió a extraer al caballo sin ser lastimado.

Operativo rescate de un caballo que cayó a un pozo ciego

Tardaron hora y media, casi dos horas para rescatar el caballo. El comisario destacó que se pudieran realizar los rescates gracias a un trabajo mancomunado con el municipio, que presta la maquinaria y facilita la tarea.

En esas zonas de chacras suelen realizar rescates no sólo de caballos sino también de vacas, que pesan en promedio unos 300 kilos, y sin la colaboración de las máquinas municipales serían prácticamente imposible efectuarlos.

