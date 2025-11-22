Rescate en la oscuridad: Bomberos salvaron la vida de un criancero en la Cordillera

Un ejemplo de heroísmo y dedicación en la Cordillera del Viento permitió salvar la vida de un hombre de 70 años.

Un trabajo en equipo permitió rescatar a un criancero en la Cordillera del Viento.

La complejidad del terreno y la oscuridad de la noche no detuvieron a los bomberos y personal de salud que arriesgaron todo para salvar la vida de un campesino de unos 70 años en un remoto paraje de la Cordillera del Viento . Este viernes, en una operación de rescate que comenzó a las 18:10 horas y se extendió hasta las 23:20 horas, un equipo de bomberos del Cuartel 32 y personal de salud del Centro de Salud Barrancas lograron salvar la vida de un criancero que se encontraba en un estado de salud delicado en su puesto de difícil acceso en el paraje El Batro .

Según el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Máximo Pardo , "el rescate fue complejo pero con éxito". El efectivo destacó que "la geografía del lugar y la noche que nos atrapó en pleno operativo no fueron un obstáculo para nosotros". El equipo de bomberos tuvo que cruzar el río Barrancas con un gomón y luego sacar al paciente de su casa para trasladarlo a la ambulancia. En su hogar se encontraba en compañía de un hijo.

Un desafío logístico

En esta época del año, los crianceros comienzan su tradición de los arreos y muchos puestos quedan en zonas muy alejadas y de terrenos muy escarpados, lo que complejiza un poco las situaciones de emergencia. Sin embargo, los bomberos del Cuartel 32 de Barrancas siempre están dispuestos a ofrendar lo mejor para salvar las vidas de las personas en situaciones de alto riesgo.

"En esos momentos, es fundamental la respuesta rápida y efectiva de nuestro equipo", destacó Pardo. "A pesar de las dificultades, siempre estamos listos para atender cualquier emergencia y hacer todo lo posible para salvar vidas", agregó.

El rescate se llevó a cabo en un terreno difícil y con una distancia de 25 kilómetros hasta el lugar. El alerta fue recibida por parte del hospital de Barrancas, y el equipo de bomberos se dirigió al lugar de inmediato.

Trabajo en equipo

En el rescate participaron seis bomberos, una enfermera y un agente sanitario. El jefe de bomberos agradeció especialmente a su dotación por su trabajo y dedicación. "Fue un gran trabajo en equipo", expresó. "Nos jugamos mucho ayer, pero lo hicimos por el bienestar del paciente", resaltó.

En el satisfactorio operativo, además de Pardo, participaron los siguientes bomberos: Carrera Vanina, Ibáñez Daniel, Carrera Dámaris, Albornoz Ricardo y Carrera Yanet.

Finalmente, gracias al trabajo articulado del personal de bomberos y sanitario, el paciente fue trasladado al hospital de Chos Malal para atender con más complejidad su cuadro de salud.

El operativo de rescate sin dudas representó un ejemplo de la importancia del trabajo en equipo y la dedicación de los profesionales de la salud y los bomberos en situaciones de emergencia en terrenos complicados y muy desfavorables.