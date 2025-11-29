Misterio y sospechas por la muerte de una mujer trans luego de ser detenida por la policia

La Policía de Salta afirma que intentó ahorcarse en la celda, pero su familia exige aclarar las circunstancias de su muerte.

Daniela Arias, una mujer trans de 34 años, falleció en el hospital tras ser detenida en una comisaría salteña. Mientras la Policía apunta hacia un intento de suicidio, su familia denuncia inconsistencias y reclama que se investiguen las circunstancias de la muerte .

La investigación quedó en manos de l a Unidad Fiscal de Femicidios del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta . Según informaron, el episodio ocurrió el miércoles por la noche en la localidad de Rosario de Lerma, cuando Daniela fue abordada por personal policial en la Plaza Evita mientras consumía bebidas alcohólicas.

Durante el procedimiento , se negó a brindar sus datos para la identificación y fue trasladada a la comisaría 2º para completar el trámite. En la plaza había otras tres personas, que se retiraron por sus propios medios; la única demorada fue la mujer de 34 años.

“Al momento de comunicarle su liberación, luego de la verificación de sus antecedentes, el personal policial detectó que la mujer trans habría atentado contra su vida, por lo que se procedió de inmediato a efectuar maniobras de reanimación (RCP) y a trasladarla posteriormente al hospital zonal”, comunicaron desde el MPF. Según el relato policial la mujer se quiso ahorcar con sus propias prendas de vestir.

“Se ha identificado a todo el personal que estuvo de turno, se ha dejado constancia. El CIF en los primeros minutos ya en la madrugada de hoy, ha realizado el secuestro, de los libros de guardia (…), todo esto para asegurar y para verificar todas las versiones, que todo coincida y sea todo regular como corresponde, así que estamos a disposición de la justicia, que es la que está investigando”, aseguró el vocero de la Policía.

La familia no cree en la versión de la Policía

Gladis, hermana de la víctima, expresó serias dudas sobre la versión policial, además señaló que el cuerpo presentaba “una cicatriz y chichones”.

Por otro lado, cuestionó que los agentes le informaran a la familia que se había ahorcado con una camisa, algo que considera imposible: “Ella nunca usaba camisa”.

Según le dijeron, la celda es muy alta y no hay forma de que pudiera quitarse la vida allí ni con la prenda que llevaba puesta: “Siempre usaba un top cortito, sin mangas. Las chicas que la vieron me dijeron que estaba con un top, que en ningún momento llevaba camisa”.

“Ella estaba bien, había hecho un trámite en Anses. Había llegado contenta a la casa, después volvió a salir y me dijo 'ya vuelvo', y después ya no volvió más”, relató Gladis, quien contó que Daniela había realizado el cambio de su identidad de género en el DNI hace tres meses.

Aunque todavía resta conocer el resultado de la autopsia, la Fiscalía intervino de “forma inmediata para iniciar las actuaciones correspondientes, con el fin de determinar las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades”.