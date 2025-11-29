Neuquén se prepara para una temporada récord: veraneantes dejarán hasta 3,2 millones de dólares por semana

El gobierno de Mariano Gaido, renueva su compromiso con los vecinos capitalinos y de otros puntos del país que eligen a la capital de Vaca Muerta como el lugar para descansar durante el próximo verano.

La ciudad de Neuquén está a días de inaugurar una nueva temporada de verano y el clima que se respira es de optimismo. Los paseos recién terminados, los balnearios listos, la limpieza impecable y una postal urbana que invita a quedarse marcan el escenario para un período que promete cifras históricas.

Neuquén se consolida cada año como l a gran capital de los veranos patagónicos, un destino que combina ríos seguros, playas amplias, servicios, gastronomía , cultura y una carga emocional muy fuerte para quienes eligen volver. Este verano, además, llega con un dato contundente: los veraneantes dejarán en la ciudad entre 3,2 y 4 mil millones de pesos por fin de semana , lo que equivale a más de 3,2 millones de dólares semanales.

Ese movimiento económico no es una proyección teórica. Es consumo real: heladerías llenas a la noche, restaurantes sin mesas libres, estaciones de servicio trabajando a ritmo alto , ferias emprendendoras que se multiplican en cada punta de la costanera, remises, kioscos, paradores, mercados, vendedores ambulantes, alquileres de sombrillas y todo el ecosistema comercial que vive directamente del flujo de visitantes. Neuquén se mueve cuando el verano se activa . Y este verano, según los datos, será de los más fuertes de los últimos años.

El secretario de Turismo, Diego Cayol, lo explica con números que dimensionan el fenómeno. Durante enero y febrero, plena temporada alta, entre 80.000 y 90.000 personas visitan cada semana los balnearios habilitados de la capital. Pero ese número no abarca a todos los visitantes. Hay otro universo igual de masivo: quienes recorren la costa, caminan por los paseos, toman mate a la sombra y disfrutan de los ríos sin ingresar formalmente a los sectores balnearios. Esas personas suman otras 80.000 por semana.

La cuenta final es impactante: casi 200.000 personas semanales atravesando los balnearios, el Paseo Costero y los espacios recreativos de la ciudad. Un flujo que multiplica la actividad económica, potencia el empleo y derrama sobre prácticamente todos los rubros vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio. Cayol aclara que estas cifras no incluyen la Fiesta de la Confluencia, que por su masividad desborda cualquier medición y genera un impacto económico propio.

Neuquén capital, un destino competitivo

Con la ciudad en pleno funcionamiento, los paseos renovados y la infraestructura lista para recibir visitantes, Neuquén se vuelve un destino competitivo, cercano y accesible para miles de turistas del Alto Valle, de la región cordillerana, del Valle Medio e incluso del sur de Mendoza y La Pampa. La tendencia nacional a elegir destinos de cercanía potencia aún más este movimiento, especialmente en contextos de inestabilidad económica donde las familias buscan opciones de recreación sin gastos excesivos.

Neuquén logra combinar algo que pocas ciudades del país pueden ofrecer: naturaleza, ríos limpios, playas amplias, seguridad, oferta gastronómica creciente, propuestas nocturnas y una estructura urbana que funciona. No depende exclusivamente del turismo, pero lo incorpora como motor complementario para dinamizar su economía. Cada persona que llega a la ciudad, incluso sin pernoctar, deja consumo, impulsa ventas y hace rodar la rueda local.

En un contexto nacional donde cada indicador económico se mira con lupa, la capital neuquina es una excepción positiva: muestra crecimiento, orden, inversión pública en infraestructura recreativa y un nivel de actividad que sostiene al comercio durante los meses más intensos del año. La ciudad está preparada, la gente ya lo sabe y los números lo confirman: el verano neuquino no solo será multitudinario, también será un verdadero impulso económico para miles de familias y negocios.

Neuquén se encamina a una temporada récord, con un movimiento turístico que supera las 200.000 personas por semana y con un impacto económico que puede trepar por encima de los 3,2 millones de dólares semanales. Una ciudad que se fortalece, que encuentra en sus ríos un símbolo y en su gente un motor para seguir creciendo.