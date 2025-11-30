Navidad y Año Nuevo entre las montañas: cuánto sale hospedarse en las ciudades cordilleranas

Pasar las fiestas en Villa La Angostura, San Martín o Villa Pehuenia es una opción mágica para muchos. Revisá cuánto dinero necesitás para hacerlo.

Navidad y Año Nuevo entre montañas, pinos y lagos es una opción más que placentera para muchos. Y especialmente para los neuquinos que tienen destinos como San Martín de los Andes , Villa Pehuenia y Villa La Angostura a tan solo unos 400 kilómetros. ¿Pero cuánto debe invertir una familia para hospedarse ahí?

Los que quieren hacerse una escapada a estas ciudades cordilleranas, o quizás comenzar sus vacaciones, deberán contar con entre 100 mil a 300 mil pesos por noche, lo que significa que si la escapada es de tres noches necesitarán entre 300 mil y 900 mil pesos para hospedarse.

Las opciones en los tres destinos son muy amplias. Desde pequeñas hosterías, cabañas en el bosque, departamentos céntricos, hasta hoteles lujosos con pileta y spa.

En San Martín de los Andes los visitantes van a poder disfrutar de "La Navidad cordilerana", una fiesta que se hace todos los años y que este 2025 se celebrará el 20 de diciembre. Se trata de una feria, con shows de musicales, talleres para los más chicos, y otras actividades para disfrutar en familia. Todo concluye con el encendido del árbol navideño.

Obviamente, una vez hecha la reserva del hospedaje, después hay que pensar cuánto se va a gastar en comer y pasear, pero esta cuenta dará el primer número para luego comenzar a sumar.

La Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana volvió a San Martín Lácar Digital

Villa Pehuenia

"Villa Pehuenia- Moquehue permiten disfrutar de la paz y la tranquilidad de una aldea de montaña. Nosotros decimos que es del paraíso de la Patagonia, donde la naturaleza nos rodea ni bien ingresamos a la localidad", describió con emoción Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de la localidad.

La funcionaria comentó que los que decidan pasar las Fiestas en el destino van a poder disfrutar de los lagos con sus playas de arena blanca, los bosques de araucarias, las cumbres y la tranquilidad de la naturaleza. También de las distintas actividades de turismo activo que se pueden realizar allí.

Villa Pehuenia

Trekking, senderismo, mountain bike o cabalgatas, siempre a través de los bosques de araucarias y con la posibilidad de llegar a las cumbres para disfrutar de miradores increíbles.

También actividades lacustres como pueden ser travesías guiadas en kayak, stand-up paddle y paseos embarcados. También propuestas de buceo. "La transparencia de estos lagos es maravillosa, entonces eso nos permite disfrutarlos tanto desde actividades en superficie como actividades sumergiéndonos, para quienes buscan un poco más de adrenalina", destacó la funcionaria.

Precios de hospedaje

Villa Pehuenia- Moquehue tiene una amplia gama de hospedajes con distintas servicios y ubicación. Puede haber hosterías desde los 85 mil pesos para dos personas por noche, cabañas desde los 100 mil pesos la noche y luego suben entre 100 a 150 mil pesos.

También hay hoteles que salen entre 170 a 180 dólares por dos personas, especialmente para el fin de año, para los días de Navidad es aún temporada baja y puede salir un poco menos.

Los valores para hospedarse en Villa La Angostura también tienen un amplio rango, ya que la ciudad cuenta con hosterías, cabañas y hoteles de lujo.

Bahia-Mansa-en-Villa-la-Angostura.jpg

Por ejemplo, en el Alojamiento Lucardas, que son departamentos a 3 kilómetros del centro el valor por día para 5 personas es de 150.000 pesos. Y en este hospedaje ya tienen todo reservado para Navidad. En tanto, para Año Nuevo aún cuentan con lugar.

En el Hotel de 4 estrellas Sol Arrayan, del Barrio Lomas de Correntoso, están planificando descuentos para que más visitantes pasen las fiestas con ellos.

Tanto para los días de Navidad como de Año Nuevo el valor de una habitación para dos personas es de 186.66 dólares, lo que representa unos 280 mil pesos. Para la noche de Año Nuevo están organizando una promoción con habitaciones cuádruples, para las que aún no tenían definido la tarifa.

plaza san martin de los andes

En este hotel los visitantes pueden disfrutar de desayuno y utilizar el spa, la bajada al lago, sauna seco y pileta climatizada. La cena especial para despedir el año va a tener un costo por cubierto de 200000 pesos más IVA. En BOG- Apart Foresta, las habitaciones cuestan 100.000 pesos por noche para dos personas.

Y en San Martín de los Andes, por ejemplo, en el complejo Las Pampas, a pocas cuadras del centro de la ciudad y a cuadra y media del lago Lácar, las habitaciones cuestan 150 mil pesos. Y en las cabañas Alihuen hay departamentos de un dormitorio por 100.000 pesos la noche.