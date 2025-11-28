Versión gourmet para estas fiestas: cómo hacer este pan dulce de pistacho para innovar

Te ofrecemos una receta simple para preparar una versión fácil de pan dulce de pistacho . Así, le podés dar un toque gourmet a las Fiestas…

El pan dulce –o panetone - es una clásico en la mesa de los argentinos en las Fiestas . Según lo reseña el sitio especializado El Gourmet, el origen del pan dulce se remonta al siglo XV. La leyenda cuenta que, durante un almuerzo navideño en la mansión de un duque milanés, al cocinero se le quemó el postre. Fue en ese instante que uno de los sirvientes puso en práctica su creatividad y preparó un pan con los ingredientes que tenía a mano: huevos, harina, manteca y uvas. En este artículo, te ofrecemos una receta simple para preparar una versión fácil de pan dulce de pistacho .

Cabe resaltar que la receta original del pan dulce incluye harina, agua, fruta y fermentación natural, aunque en la actualidad existen muchas variaciones de acuerdo al lugar y costumbres adquiridas donde se elabore.

PARA LA MASA:

500 gramos de harina.

100 gramos de azúcar.

10 gramos de levadura seca (o 30 gramos de levadura fresca).

150 ml de leche tibia.

2 huevos.

100 gramos de manteca a temperatura ambiente.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

100 gramos de pistachos pelados y picados .

. 50 gramos de pasas de uva (opcional).

1 pizca de sal.

PARA EL GLASEADO:

100 gramos de azúcar impalpable.

2 cucharadas de agua.

2 cucharadas de jugo de limón.

Pistachos enteros para decorar.

Luego, es preciso que apuntemos la guía paso a paso para poder preparar este sabrosísimo pan dulce de pistacho, que sin dudas puede brindarle un toque gourmet a las Fiestas:

Mezclar la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Luego, dejar reposar unos 10 minutos hasta que se forme espuma.

En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro.

Incorporar la levadura activada, los huevos, la manteca y la vainilla en el centro. Mezclar hasta formar una masa suave.

Agregar los pistachos picados y, si es que se desea, las pasas. Amasar unos 10 minutos, hasta que la masa quede lisa y elástica.

picados y, si es que se desea, las pasas. Amasar unos 10 minutos, hasta que la masa quede lisa y elástica. Colocar la masa en un bol ligeramente aceitado, cubrir con un paño húmedo y dejar descansar aproximadamente 1 hora, hasta que duplique su volumen.

Luego de desgasificar la masa, formar un bollo y llevarlo a un molde para pan dulce enmantecado. Dejar levar 15 minutos más.

Antes de proceder a su horneado, precalentar el horno a 180 °C y cocinar durante unos 35 minutos. El pan dulce estará listo cuando, al insertar un palillo, salga limpio.

Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y el agua hasta lograr un glaseado homogéneo. Una vez frío, cubrir el pan dulce y terminar con pistachos enteros.

pan dulce sin tacc.jpg El pan dulce es el aroma inconfundible de la Navidad, una masa tierna y aireada que esconde tesoros en forma de frutas confitadas.

En el sitio especializado Paulina Cocina se apunta que el panetone –o pan dulce en nuestro país- es mucho más que un simple pan dulce. Es el aroma inconfundible de la Navidad, una masa tierna y aireada que esconde tesoros en forma de frutas confitadas o pepitas de chocolate. Aunque su origen es italiano, su popularidad ha cruzado todas las fronteras, convirtiéndose en un clásico de las mesas festivas en España y en todo el mundo. Y se subraya que hacer un panetone casero puede parecer una misión para expertos, pero nada más lejos de la realidad.

Además, se señala que la crema de pistacho casera es una pasta cremosa hecha con pistachos triturados, que puede utilizarse así, o agregarle algún tipo de grasa que quede más sedosa, como aceite de coco o mantequilla. Algunas versiones pueden llevar azúcar o endulzante y hasta leche condensada o chocolate blanco, para un toque extra de dulzura y textura.