¿Cómo hacer unos clásicos y deliciosos panqueques con dulce de leche?

Los panqueques se originaron en Europa y fueron mutando hasta su versión criolla, con dulce de leche, marcando a fuego el recetario argentino tradicional.

En la gastronomía argentina, pocos postres generan tanta unanimidad como los panqueques con dulce de leche. Su textura esponjosa, su dulzura irresistible y su sencillez para prepararlos los convierten en un ícono que trasciende generaciones. Pero, ¿de dónde vienen estos deliciosos discos de masa rellenos con el manjar más emblemático del país? En esta nota, te contamos su historia, cómo se convirtieron en un clásico criollo y, por supuesto, te dejamos la receta para que los prepares en casa.

Los panqueques, como los conocemos hoy, tienen sus raíces en las crepes francesas, una preparación fina y delicada que se extendió por Europa hace siglos. Las crepes llegaron a América con los inmigrantes europeos, quienes trajeron sus tradiciones culinarias y adaptaron sus recetas a los ingredientes locales.

En Argentina, los panqueques encontraron el complemento perfecto en el dulce de leche, un producto que ya era un símbolo de la identidad nacional. Así, esta combinación se volvió insustituible en las mesas familiares y en las cartas de los restaurantes tradicionales.

La elección del dulce de leche como relleno no fue casual. Su sabor intenso y cremoso armoniza de manera ideal con la suavidad de los panqueques, creando un equilibrio que seduce tanto a grandes como a chicos. Este postre es también un guiño a la costumbre argentina de agregar dulce de leche a todo lo que sea posible: desde tostadas y helados hasta alfajores y tortas.

panqueques 2.jpg Un clásico argentino, panqueques con dulce de leche.

Un postre de todos los días

Los panqueques con dulce de leche no requieren ocasiones especiales. Son igual de bienvenidos como postre de un almuerzo dominguero, una merienda con amigos o incluso como un capricho dulce a la hora de la cena. Su fácil preparación y la accesibilidad de sus ingredientes los hacen un plato al alcance de cualquiera, lo que contribuye a su popularidad.

Algunos los prefieren servidos con una generosa porción de dulce de leche en su interior y doblados en triángulo, mientras que otros los enrollan formando cilindros compactos. Además, hay quienes les dan un toque especial flambeándolos con ron o agregándoles una bola de helado de crema. Cualquiera sea la versión, los panqueques con dulce de leche son una experiencia culinaria que siempre deja satisfecho.

Receta de panqueques con dulce de leche

Ingredientes (para 8 panqueques):

2 huevos

1 taza de leche (250 ml)

1 taza de harina (120 g)

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de manteca derretida (y extra para engrasar la sartén)

Dulce de leche a gusto (aproximadamente 300 g)

Desarrollo

Preparar la masa: En un bowl, batí los huevos junto con la leche, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla. Agregá la harina de a poco, mezclando constantemente para evitar grumos. Incorporá la manteca derretida y mezclá hasta obtener una masa homogénea y ligera. Dejala reposar unos 20 minutos en la heladera.



Cocinar los panqueques: Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y untala con un poco de manteca. Verté un cucharón de masa y girá la sartén para que se distribuya en una capa fina y uniforme. Cociná por aproximadamente 1 minuto, hasta que los bordes comiencen a despegarse, y dá vuelta con cuidado. Cociná el otro lado unos 30 segundos más.



Rellenar y servir: Colocá una cucharada generosa de dulce de leche en el centro de cada panqueque. Extendé el dulce con el dorso de una cuchara y enrollá o doblá los panqueques según tu preferencia. Servílos tibios, decorados con azúcar impalpable, crema chantilly o frutas frescas si lo deseás.

panqueques.jpg Una receta para tener en cuenta siempre.

El toque argentino

El secreto del éxito de los panqueques con dulce de leche radica en la calidad de sus ingredientes. Usar un dulce de leche artesanal o de buena marca puede hacer toda la diferencia. Además, la masa debe ser ligera y flexible, permitiendo que el panqueque se pliegue sin romperse.

En algunas regiones de Argentina, se les da un giro aún más local agregándoles un chorrito de caña quemada o un relleno mixto que combina dulce de leche con crema de avellanas.

Una tradición que perdura

Los panqueques con dulce de leche son mucho más que un postre: son un testimonio de cómo las tradiciones culinarias pueden adaptarse y evolucionar. Este plato, que nació de una receta europea, fue transformado en un ícono argentino gracias al dulce de leche, un ingrediente que refleja nuestra identidad.

Hoy, los panqueques con dulce de leche siguen ocupando un lugar especial en la mesa y en el corazón de los argentinos. Ya sea en la calidez de un hogar o en un restaurante de lujo, este clásico demuestra que, a veces, la sencillez es la clave para conquistar los paladares.

