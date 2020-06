Receta para disfrutar el frío: panqueques con dulce de leche

Si guardamos los crepes sin nada nos pueden usar para cocinar canelones. Dato útil. Con esta receta salen entre 8 y 9 tortillas.

“Pancake” en british, panquecardi en criollo. El panqueque atraviesa todas las cocinas del mundo. Hay países y ciudades que tienen el día nacional del panqueque. En el lunfardo panqueque se le dice a alguien que fácilmente se da vuelta.

El panqueque más grande del mundo se hizo en Manchester el año en que al Diego le cortaron las piernas. Media 15 metros de diámetro y pesaba 3 mil kilos. Tranqui.

receta panqueques 00

La receta

Ingredientes:

3/4 de taza de harina 0000

250 cm3 o 1 taza de leche

3 huevos

pizca de sal

500 grs de Dulce de leche

manteca c/n

Procedimiento:

En un recipiente, colocar la harina con los huevos y batir.

Agregar la leche de a poco y batir para que quede una mezcla homogénea y sin grumos.

Calentar una sartén y agregar manteca al inicio para que no se peguen.

A fuego no muy fuerte para que no se queme la manteca, tirar una cucharada de mezcla. El primero puede fallar, muchas veces ocurre. A mi casi siempre. No pasa nada, sirve para asentar todo.

Repetir, tirar otra cucharada de mezcla, no muy grande para que el panqueque no salga muy gordo, mover en círculos el sartén para cubrir toda la superficie.

Con una espátula, despegar los bordes y a los 30 segundos dar vuelta por medio minuto más para que no se queme.

Apilar en un plato sin ningún separador para que no se peguen.

Agregar dulce de leche y enrollar o plegar como un pañuelito. Se pueden sumar frutas rojas, coco rallado o azúcar impalpable.

A disfrutar y a cuidarse.