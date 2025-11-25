Profesores particulares en Neuquén: cuánto sale preparar materias para diciembre

Aunque la mayoría de los estudiantes espera hasta el último momento para ponerse al día, la inversión familiar puede ser más de lo esperado.

Con el fin de año sobre las espaldas de los estudiantes, los profesores particulares comienzan a tener muchas más consultas para saber cuánto cobran por preparar para matemáticas, física, inglés o biología para los que se la llevan a diciembre. Los precios varían, pero todo depende de cuántas clases necesitan para entender los conceptos que no llegaron a aprender en clases.

En general son pocos los alumnos y alumnas que antes de que cierre el cuatrimestre asumen su falla y se empiezan a preparar. Algunos profesores confirmaron que aunque esta semana aumentan las consultas, recién a fin de mes comenzarán a tomar clases.

LM Neuquén consultó a varios profesores particulares, quienes ofrecen sus servicios por redes sociales, y los costos varían entre 10.000 y 15.000 pesos la hora . Ese valor no suena fuerte, pero solo hasta que se suma lo que requiere un estudiante que puede llegar hasta los 15.0000, por materia. Algunos jóvenes se llevan varias y si preparan, por ejemplo, tres, esa suma se eleva a 45.0000 pesos.

SFP Cafe Literario en Biblioteca Alberdi (2).JPG

Candela tiene 26 años, es estudiante de medicina, y para juntar algo de dinero prepara alumnos de secundaria e incluso universitarios en Centenario. Ofrece clases de bilogía y física. Ella cobra 10 mil pesos la hora.

En general los estudiantes van a su casa, excepcionalmente ella se traslada. También ofrece la opción de tomar las clases de maneta virtual. "Yo me adapto a la necesidad del alumno, si tienen que sacar un final oral practicamos la oralidad, si es múltiple choice lo practicamos. A todos además les entrego resúmenes", comentó sobre su forma de preparar estudiantes.

Biblioteca Alberdi (2).JPG Maria Isabel Sanchez

La profesora confirmó que en esta época del año comienzan a haber más consultas, aunque aclaró que como ella aún está terminando su carrera también está estudiando, por lo que no suma muchos más alumnos.

Por su parte, Pablo, quien da clases particulares de todas las materias técnicas, análisis matemáticos, talleres, termodinámica, y también de lengua y literatura, cobra 12 mil pesos la hora. Él es técnico electromecánico, tiene 25 años y en general las clases las dicta en la Biblioteca Alberdi, o visita a sus estudiantes en sus domicilios.

A diciembre

"Ya estos días aumentan los llamados para saber precios para preparar para el Poec. Pero en general recién te confirman las horas una semana antes del examen", aseguró el docente.

Otro profesor consultado, quien prepara estudiantes secundarios para rendir matemática y química en Plottier y Senillosa cobra 15.000 pesos la hora. "Tengo colegas que cobran hasta 20 mil pesos y como mínimo que sea una hora y media", aclaró.

Biblioteca Alberdi (6).JPG Maria Isabel Sanchez

En este caso, el docente va a la casa de los estudiantes y lo hace en colectivo. "El año pasado en esta fecha tuve aproximadamente 15 alumnos, de los cuales 12 aprobaron. A veces pasa que no son suficientes las clases de consulta cuando no hacen nada durante todo el año", aclaró.

En cuanto a las horas que necesita para preparar a un estudiante que se llevó materias en la secundaria, el profesor dijo que en general eso varía según la situación económica de los padres, aunque dijo que a algunos no les cuesta tanto entender y con 3 horas por semana o 4 llegan.

"Yo a veces estoy en las mesas donde se toman exámenes y una madre se fue a quejar porque el hijo estuvo 3 meses preparándose, hizo un gasto de casi 600 mil pesos y encima no pudo cumplir con los requisitos de acreditación de la materia", contó sobre su experiencia en una mesa de exámenes, ya que él también es profesor en escuelas.

En el caso de este docente, quien no toma a estudiantes de sus cursos en la secundaria, contó que por lo general los alumnos requieren entre 3 a 4 semanas para preparar una materia. "Igual si es muy sobre la hora yo no los tomo, porque es muy probable que no llegue con los contenidos", agregó.