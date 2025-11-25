Alerta amarilla por lluvias, tormentas con granizo y vientos fuertes

El SMN advirtió que se espera intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en un corto período. A qué zonas afectará.

El SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

Tras el fin de semana largo en el que se registraron buenas temperaturas en casi todo el país, superando ampliamente los 30°C en varias provincias, ahora se advierte sobre la presencia de una marcada inestabilidad en varias zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta por tormentas y fuertes lluvias, acompañados de intensas ráfagas de viento.

Según precisó el organismo, rige para este marte 25 de noviembre una alerta amarilla por tormentas y lluvias en tres provincias . El organismo advirtió que estos “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Una de las alertas de nivel amarillo advierte sobre la presencia de fuertes tormentas: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, destacaron.

Esta alerta afectará a la provincia de Mendoza, así lo precisó el SMN.

Alerta por intensas lluvias

Por otro lado, rige una alerta amarilla por lluvia en Tierra del Fuego y el sudeste de Santa Cruz. “El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, sobre todo en zonas más elevadas”, señalaron.

mapa_alertas (12)

Recomendaciones por la alerta amarilla

Ante la emisión de estas alertas, desde el SMN recomendaron a la población evitar realizar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Además, aconseja mantenerse alejado de zonas ribereñas y permanecer informado por las autoridades, contar con una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

Después del finde largo, cómo sigue el clima en Neuquén

En medio de unos días de intenso calor en la provincia de Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) compartió el pronóstico para los próximos días. Según adelantaron, las condiciones se mantendrán estables en todo el territorio neuquino.

La AIC prevé que el calor se mantendrá durante los próximos días, con marcas elevadas hacia mediados de semana. No se esperan cambios bruscos ni episodios de viento intenso en el corto plazo.

Para este martes se espera un día mayormente estable en Neuquén, con condiciones típicas de primavera avanzada y un marcado ascenso de la temperatura. El informe de la AIC indica que el calor será el rasgo predominante de la jornada en toda la provincia.

En la ciudad de Neuquén, el organismo anticipa una máxima cercana a los 35 °C y una mínima en torno a los 17 °C, con cielo despejado desde temprano y viento del sector sudeste con intensidad moderada. No se esperan precipitaciones.

Neuquén Río Calor Clima (4)

El resto de la provincia

En el Alto Valle y zonas del centro neuquino se mantendrán las mismas condiciones: mucho sol, ambiente caluroso desde media mañana y vientos del sudeste que oscilarán entre 20 y 30 km/h. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 35 °C, mientras que por la noche aumentará levemente la nubosidad.

El norte provincial tendrá un martes estable, con cielo mayormente despejado, poca variación térmica y calor persistente. Las mínimas se ubicarán entre 16 y 18 °C, y las máximas superarán los 30 °C en la mayoría de las localidades. El viento será débil a moderado del sector sudeste.

Hacia la cordillera y el sur de la provincia, el martes también se presentará con buen tiempo, aire seco y sol durante gran parte del día. Las temperaturas serán algo más moderadas que en el valle, aunque igualmente cálidas para la época, con máximas entre 28 y 30 °C. Por la tarde crecerá la nubosidad, sin pronóstico de inestabilidad.