El gremio que reúne a los empleados de la construcción alcanzó un acuerdo paritario con las cámaras empresarias. Cuáles serán las subas para cada categoría.

UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en noviembre y diciembre 2025, tras el último acuerdo

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA) firmó junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de entidades de la Construcción (FAEC) un nuevo acuerdo paritario que prevé aumentos salariales y el pago de sumas no remunerativas para los trabajadores del sector.

El convenio alcanzado dispone una suba del 1,4% en noviembre respecto de los salarios básicos que estaban vigentes al 31 de octubre, así como una variación adicional del 1,3% en diciembre, calculado sobre las cifras ya actualizadas del undécimo mes del año. Estos dos aumentos tienen carácter acumulativo.

En paralelo, el entendimiento incluyó el pago de un aporte fijo y mensual " de carácter no remunerativo para noviembre y diciembre" de este año. En este caso, se abonará en dos cuotas quincenales y que incluirá portes destinados a la obra social.

Paritarias UOCRA: cuál será el valor la suma fija mensual

En la Zona A -que abarca a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones-, las sumas no remunerativas mensuales previstas en el acuerdo quedaron establecidas de la siguiente manera:

Oficial Especializado: $103.300

Oficial: $96.200

Medio Oficial: $88.100

Ayudante: $83.200

Sereno: $83.200

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial Especializado:$114.700

Oficial: $106.800

Medio Oficial: $97.800

Ayudante: $92.400

Sereno: $92.400

Zona C (Santa Cruz)

Oficial Especializado:$158.600

Oficial: $147.700

Medio Oficial: $135.200

Ayudante: $127.700

Sereno: $127.700

Zona Austral (Tierra del Fuego)

Oficial Especializado:$206.600

Oficial: $192.400

Medio Oficial: $176.200

Ayudante: $166.400

Sereno: $166.400

Cuánto cobra un obrero de la construcción por día en noviembre 2025

A partir de noviembre, los salarios básicos vigentes para los trabajadores de la Zona A son los siguientes:

Oficial Especializado: $5.200

Oficial: $4.449

Medio Oficial: $4.111

Ayudante: $3.784

Sereno: $687.385

Cuánto cobra un obrero de la construcción por día en diciembre 2025

Oficial Especializado: $5.268

Oficial: $4.506

Medio Oficial: $4.164

Ayudante: $3.833

Sereno: $696.321

Hasta cuándo estará vigente el acuerdo

El convenio alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. El acuerdo incluye "la publicación de los anexos con valores actualizados por metro cuadrado, metro lineal y jornal, según especialidad".

En este contexto, los dirigentes sindicales y los empresarios acordaron mantener en funcionamiento una Comisión Especial que tiene previsto volver a reunirse el 22 de diciembre. El objetivo será evaluar la evolución económica del sector a través de comisiones especiales y determinar las pautas salariales comenzarán a regir desde enero de 2026.

El esquema acordado representa una herramienta de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción.

UOCRA: el acuerdo salarial previo

El acuerdo en cuestión se suma al entendimiento salarial que fue firmado para septiembre y octubre, y que había fijado aumentos acumulativos del 1,3% para el primero de esos dos meses (sobre los básicos al 31 de agosto) y 1,2% para el siguiente. En el último caso, sobre los valores actualizados de septiembre, aplicables a las mismas categorías de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10.

Ese acuerdo previo también contemplaba sumas mensuales no remunerativas, pagadas de forma quincenal y también con aportes a la obra social. En la Zona A, esos importes fueron de $ 74.200 para Oficial Especializado, $ 71.000 para Oficial, $ 64.900 para Medio Oficial, y $ 61.800 tanto para Ayudante como para Sereno.

El convenio cumplido, válido solo para el noveno y el décimo mes de 2025, absorbió todos los incrementos voluntarios otorgados desde agosto.