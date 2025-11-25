UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en noviembre y diciembre 2025, tras el último acuerdo
El gremio que reúne a los empleados de la construcción alcanzó un acuerdo paritario con las cámaras empresarias. Cuáles serán las subas para cada categoría.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de entidades de la Construcción (FAEC) un nuevo acuerdo paritario que prevé aumentos salariales y el pago de sumas no remunerativas para los trabajadores del sector.
El convenio alcanzado dispone una suba del 1,4% en noviembre respecto de los salarios básicos que estaban vigentes al 31 de octubre, así como una variación adicional del 1,3% en diciembre, calculado sobre las cifras ya actualizadas del undécimo mes del año. Estos dos aumentos tienen carácter acumulativo.
En paralelo, el entendimiento incluyó el pago de un aporte fijo y mensual "de carácter no remunerativo para noviembre y diciembre" de este año. En este caso, se abonará en dos cuotas quincenales y que incluirá portes destinados a la obra social.
Paritarias UOCRA: cuál será el valor la suma fija mensual
En la Zona A -que abarca a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones-, las sumas no remunerativas mensuales previstas en el acuerdo quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Oficial Especializado: $103.300
- Oficial: $96.200
- Medio Oficial: $88.100
- Ayudante: $83.200
- Sereno: $83.200
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)
- Oficial Especializado:$114.700
- Oficial: $106.800
- Medio Oficial: $97.800
- Ayudante: $92.400
- Sereno: $92.400
Zona C (Santa Cruz)
- Oficial Especializado:$158.600
- Oficial: $147.700
- Medio Oficial: $135.200
- Ayudante: $127.700
- Sereno: $127.700
Zona Austral (Tierra del Fuego)
- Oficial Especializado:$206.600
- Oficial: $192.400
- Medio Oficial: $176.200
- Ayudante: $166.400
- Sereno: $166.400
Cuánto cobra un obrero de la construcción por día en noviembre 2025
A partir de noviembre, los salarios básicos vigentes para los trabajadores de la Zona A son los siguientes:
- Oficial Especializado: $5.200
- Oficial: $4.449
- Medio Oficial: $4.111
- Ayudante: $3.784
- Sereno: $687.385
Cuánto cobra un obrero de la construcción por día en diciembre 2025
- Oficial Especializado: $5.268
- Oficial: $4.506
- Medio Oficial: $4.164
- Ayudante: $3.833
- Sereno: $696.321
Hasta cuándo estará vigente el acuerdo
El convenio alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. El acuerdo incluye "la publicación de los anexos con valores actualizados por metro cuadrado, metro lineal y jornal, según especialidad".
En este contexto, los dirigentes sindicales y los empresarios acordaron mantener en funcionamiento una Comisión Especial que tiene previsto volver a reunirse el 22 de diciembre. El objetivo será evaluar la evolución económica del sector a través de comisiones especiales y determinar las pautas salariales comenzarán a regir desde enero de 2026.
El esquema acordado representa una herramienta de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción.
UOCRA: el acuerdo salarial previo
El acuerdo en cuestión se suma al entendimiento salarial que fue firmado para septiembre y octubre, y que había fijado aumentos acumulativos del 1,3% para el primero de esos dos meses (sobre los básicos al 31 de agosto) y 1,2% para el siguiente. En el último caso, sobre los valores actualizados de septiembre, aplicables a las mismas categorías de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10.
Ese acuerdo previo también contemplaba sumas mensuales no remunerativas, pagadas de forma quincenal y también con aportes a la obra social. En la Zona A, esos importes fueron de $ 74.200 para Oficial Especializado, $ 71.000 para Oficial, $ 64.900 para Medio Oficial, y $ 61.800 tanto para Ayudante como para Sereno.
El convenio cumplido, válido solo para el noveno y el décimo mes de 2025, absorbió todos los incrementos voluntarios otorgados desde agosto.
-
