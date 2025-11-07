Sueldo Uocra: cuánto cobra por hora un albañil en noviembre 2025

Tras el último acuerdo paritario sellado por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) , estos son los salarios por hora –según zona y categoría laboral- de los albañiles en noviembre de 2025 .

En su portal oficial, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) – gremio que representa a los albañiles en todo el país- detalló los últimos incrementos salariales que logró para los trabajadores en los meses de septiembre de 2025 -del 1,3 por ciento, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2025- y para el mes de octubre de 2025 -de un 1,2 por ciento, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre de 2025-. Así, ¿cuánto cobra por hora un albañil en noviembre de 2025 ?

Cabe recordar que, en la Convención Colectiva de Trabajo Nro 76/75, se especifica que los salarios básicos de los albañiles se diferencian de acuerdo a la categoría laboral y a las zonas en las que estos cumplen sus tareas.

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en noviembre de 2025 oscila entre 3.731 y 10.257 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Los salarios básicos de los albañiles se diferencian de acuerdo a la categoría laboral y a las zonas en las que estos cumplen sus tareas.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.128.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.592.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.257.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.387.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.872.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.381.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.774.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.054.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.494.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.123.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.108.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.731.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.161.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.916.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.463.

Sereno

Sueldo básico mensual: $677.895.

Sueldo básico con adicional por zona B: $755.204.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.133.293.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.355.789.

Construccion Obreros (3).jpg El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en noviembre de 2025 oscila entre 3.731 y 10.257 pesos. Claudio Espinoza

Cabe puntualizar que el acuerdo mencionado más arriba fue refrendado por la Uocra junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

En él, también se apuntó que las partes convinieron que el acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 y, en el marco de la negociación colectiva, acordaron crear una Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de reunirse nuevamente a los efectos de definir los ajustes que correspondan a partir del mes noviembre de 2025.