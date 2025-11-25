Murió cuando instalaba un árbol de navidad gigante y la grúa se desplomó: el premonitorio video de la víctima

La grúa volcó durante la instalación frente al Teatro Amazonas, en Manaos, e hirió a otro trabajador. Denunciaron irregularidades en la contratación del operador.

La grúa inclinó su base y cayó hacia un costado, mientras se realizaban maniobras de alineamiento de árbol de navidad gigante.

Un trabajador murió durante las tareas de instalación de un árbol de Navidad gigante frente al Teatro Amazonas, en el centro de Manaos, al norte de Brasil. Antônio Paulo Rodrigues de Souza estaba en la cima de la grúa pluma utilizada para esa operación cuando la máquina se desplomó repentinamente, causando heridas a otro operario.

La víctima de 40 años, conocida como Antônio “Suricate”, era originario de Parintins y formaba parte del grupo contratado para la decoración navideña de un espacio público en el Largo São Sebastião.

El accidente ocurrió el último domingo por la mañana, cuando la grúa inclinó su base y cayó hacia un costado , mientras se realizaban maniobras de alineamiento de árbol, que se derrumbó junto con el equipo.

En 2022, “Suricate” también había participado del montaje navideño en el mismo sitio. Durante esa labor, incluso, grabó un premonitorio video mientras permanecía sujeto en las alturas solo por una cuerda y sin casco.

En esas imágenes, que trascendieron luego del fatal accidente del fin de semana, afirmó: “Vamos, papá, mantén la energía, no puedes parar. Esto no es para cualquiera; es para los valientes. Esos de allá no se quedan de brazos cruzados. Dios siempre manda”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/plcdelmedionews/status/1992970417145852226?t=SeWjijjhHfr6TcOZR223iA&s=08&partner=&hide_thread=false #SUCESOS | TRAGEDIA EN BRASIL. Muere Antônio Suricate montando árbol de navidad en Sâo Sebastiân, Brasil



Momentos antes del accidente, el trabajador grabó un video desde la grúa montando su rutina de trabajo. Participaba en el montaje del árbol de Navidad en Largo de Sân… pic.twitter.com/EEGZPzZJRB — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 24, 2025

Según un informe del Instituto de Medicina Legal que citaron distintos medios brasileños, Rodrigues de Souza sufrió edema cerebral, además de hemorragia y traumatismo craneal, a raíz de la caída desde altura.

El accidente también provocó serias lesiones a otro trabajador identificado como Henes Libório Ramos, de 47 años, quien sufrió una fractura de pierna y permanece internado.

Ambos operarios trabajaban para una empresa contratada por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa (SEC).

Denunciaron irregularidades en la contratación del operador de la grúa

El vehículo era operado por Antônio Benjamin, quien se encontraba vestido de Papá Noel durante las tareas y saltó del vehículo cuando éste se desplomó, tal como se ve en uno de los videos que circuló en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1993048232969257142&partner=&hide_thread=false | Un hombre muere aplastado durante el montaje de un árbol de Navidad tras desplome de una grúa en Brasil. pic.twitter.com/xq6aWuk1qW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 24, 2025

De acuerdo con el detective Marcelo Martins, de la 24ª División Integrada de Policía, el operario había sido contratado únicamente por un día para realizar el servicio, pese a que estaba de baja laboral y recibía prestaciones por discapacidad del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

En ese sentido, el detective señaló que la empresa “incurrió en un error al contratar a alguien sin verificar sus cualificaciones”.

Benjamin fue detenido después del accidente y la Policía Civil continuaba con los trabajos destinados a determinar responsabilidades y verificar la documentación correspondiente a la operación de izaje.

Qué revelaron los informes técnicos

El Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Amazonas (Crea-AM) informó que la semana previa al accidente inspeccionó el área y detectó la actuación de una empresa no registrada, que fue multada.

Según ese mismo organismo, solo se presentaron Anotaciones de Responsabilidad Técnica (ART) para estructuras eléctricas y metálicas, sin incluir documentación sobre actividades de izaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1993048668640014385&partner=&hide_thread=false | Lo que debía ser una mañana de preparativos navideños en Brasil, terminó en tragedia cuando una grúa utilizada en la instalación de un gigantesco árbol de Navidad se desplomó repentinamente, dejando a 1 trabajador muerto y otro herido. pic.twitter.com/HtMLVvpzyW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 24, 2025

El Crea-AM señaló que hasta el viernes anterior no había una operación de grúa autorizada en el sitio, aunque se había detectado una instalada sobre un camión que también recibió una multa.

El domingo, en tanto, los inspectores identificaron a la empresa a cargo y su CNPJ, pero el trabajador presente no aportó los ART correspondientes ni el plan de izaje obligatorio.

El sistema del organismo no registraba documentación técnica vinculada al servicio realizado en el momento del vuelco.