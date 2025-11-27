Conmoción en Zapala por la muerte de un reconocido médico, que se accidentó hace tres meses

Se trata del doctor Alberto Felipe Carlini Carranza, respetado y querido por su trabajo como psiquiatra y perito judicial.

La comunidad de Zapala se encuentra sumida en el dolor y la tristeza tras conocerse este jueves la noticia del fallecimiento del doctor Alberto Felipe Carlini Carranza , un reconocido médico psiquiatra que había sufrido graves lesiones en un accidente de tránsito el pasado domingo 24 de agosto (cerca de las 15 horas) en la Ruta Provincial 14, a la altura del sector conocido como La Antena, entre los parajes de La Americana y Pampa Zapala.

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se desplazaba el reconocido facultativo volcó y sufrió serias lesiones, que incluyeron politraumatismos. Según testigos, el vehículo perdió el control y quedó volcado de manera lateral en la banquina opuesta de la ruta. Los bomberos voluntarios de la Central 25 de Mariano Moreno fueron los primeros en prestar asistencia (ya que pasaban circunstancialmente por el lugar) y requirieron la urgente presencia de los sistemas de emergencia y de policía de Tránsito de Zapala.

El doctor Carlini Carranza fue asistido y estabilizado en el lugar por el personal del SIEN y luego fue trasladado al Hospital de Zapala. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado a un hospital de mayor complejidad de Neuquén para recibir atención especializada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se complicó y finalmente falleció en la jornada de hoy, justo un día después de haber cumplido sus 79 años de vida. Fue como una ironía macabra del destino.

Tristeza

La noticia ha generado una gran conmoción en la comunidad de Zapala, donde el doctor Carlini Carranza era muy respetado y querido por su trabajo como psiquiatra y perito judicial. Su fallecimiento ha dejado a muchos en estado de shock y dolor.

"Era un hombre dedicado a su trabajo y siempre estuvo comprometido con la salud y el bienestar de sus pacientes", dijo un colega del médico. "Su partida es una gran pérdida para todos nosotros", añadió compungido por la tristeza.

image

El trabajador de la salud lamentablemente fallecido era un profesional de amplia trayectoria en Zapala y había ejercido también como docente en colegios secundarios de la ciudad. Su legado como médico y persona seguirá siendo recordado y respetado por siempre.

Los habitantes zapalinos se unieron en el dolor y la tristeza por su pérdida y en redes sociales se multiplicaron las publicaciones con condolencias a su familia y seres queridos en este momento difícil.