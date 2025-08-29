Vuelco en Ruta 14: reconocido médico zapalino sufrió graves lesiones tras un vuelco

La comunidad médica de Zapala quedó impactada tras el accidente de tránsito. Autoridades judiciales confirmaron que se trató de un vuelco sin intervención de terceros.

El vuelco ocurrió a la altura del sector que es conocido como La Antena.

Un accidente vial se produjo cuando un conductor se salió de la ruta y mordió la banquina, lo que hizo que su vehículo girara bruscamente y dejara marcas de neumático en el asfalto. El auto terminó en la banquina opuesta. El siniestro ocurrió el último domingo, cerca de las 15, pero trascendió con fuerza en las últimas horas, ya que hay un férreo hermetismo policial y judicial en torno al suceso.

Según pudo averiguar LMNeuquén a través de fuentes propias, todo ocurrió a la altura del sector que es conocido como La Antena, entre los parajes de La Americana y Pampa Zapala. Estos sitios quedan de camino en el trayecto que une a la ciudad de Zapala con Mariano Moreno, en un recorrido de 20 km.

El grave accidente de tránsito ocurrió justamente en la ruta 14, que une a ambas comunidades, cuando el vehículo en el que se desplazaba un reconocido médico (de amplia trayectoria en Zapala) volcó y sufrió graves lesiones que horas después determinaron su inmediata derivación a un hospital neuquino.

Ruta 14 Zapala

El fuerte vuelco

Según testigos, el vehículo del médico perdió el control y quedó volcado de manera lateral (del lado del acompañante) en la banquina de la ruta opuesta. Asimismo mencionaron que los primeros en prestar asistencia fueron los bomberos voluntarios de la Central 25 de Mariano Moreno, quienes circunstancialmente pasaban por el lugar y requirieron la urgente presencia de los sistemas de emergencia y de policía de Tránsito de Zapala, por tener cobertura de jurisdicción en esa zona.

El profesional de la medicina fue asistido y estabilizado en el lugar por el personal del SIEN, que determinó su traslado al Hospital de Zapala. Luego se supo que cerca de las 21, debido a la gravedad de las lesiones, incluidos politraumatismos, se decidió derivar al paciente a un hospital de mayor complejidad de Neuquén para recibir atención especializada.

Personal policial puso en conocimiento del suceso al Ministerio Público Fiscal con la intervención del fiscal del caso Marcelo Jofre, quien consultado por este diario se excusó de brindar más detalles del incidente, pero admitió: "Esperaremos la información completa. Al parecer no hubo intervención de terceros”.

Ruta 14 Zapala

La policía a través de Criminalística llevó adelante las pericias de rigor para determinar a ciencia cierta la dinámica del accidente que involucró a una persona adulta mayor que, de acuerdo al testimonio de transeúntes, se movilizaba solo en un auto de color “gris azulado” en dirección a Mariano Moreno.

La comunidad médica y los pacientes del afectado se han mostrado conmocionados y preocupados por su estado de salud, mientras que también resaltaron su profesión y la importancia de su trabajo en la comunidad. De acuerdo a datos obtenidos, se pudo conocer que ha sido docente en colegios secundarios de Zapala y que ha ejercido como psiquiatra y como perito judicial, entre otras actividades.

Sobre su estado de salud actual, fuentes médicas consultadas informaron que se encuentra estable y recibiendo tratamiento por sus lesiones en una unidad de cuidados intensivos.