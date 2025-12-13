Orgullo en Neuquén: la campaña "Violentómetros" es finalista en los Premios Obrar

Se trata de una iniciativa de la Subsecretaría de las Mujeres. El principal objetivo es ayudar a identificar conductas típicas de violencia de género.

La campaña de concientización “Violentómetros” , impulsada por la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, quedó seleccionada como finalista en la nueva edición de los Premios Obrar , un reconocimiento nacional que entrega el Consejo Publicitario Argentino (CPA) a las mejores iniciativas de comunicación socialmente responsable del país.

La distinción pone en valor la efectividad, creatividad e impacto social de una propuesta orientada a visibilizar y prevenir la violencia de género.

La iniciativa, lanzada en 2024 , se basa en una serie de piezas gráficas que representan de manera clara la escalada de la violencia de género en ámbitos domésticos y laborales. A través del formato de un “violentómetro” , la campaña permite identificar conductas que muchas veces se naturalizan o pasan inadvertidas , desde las señales más sutiles, como el control o los celos, hasta las expresiones más graves de violencia física, psicológica y simbólica.

La nominación en los Premios Obrar ubicó a “Violentómetros” dentro de la categoría “Instituciones”, posicionándola como una de las mejores prácticas de comunicación socialmente responsable a nivel nacional. Desde el CPA destacan aquellas campañas que promueven valores positivos, generan conciencia y contribuyen de manera concreta a causas de bien público.

La subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad, Alejandra Oehrens, subrayó la relevancia del reconocimiento y el trabajo colectivo detrás de la campaña. “Estar entre los finalistas de un premio tan relevante como el Obrar es un enorme reconocimiento al compromiso de toda la gestión con la erradicación de la violencia de género”, afirmó.

Además, remarcó que "'Violentómetros' demuestra que con un mensaje claro se puede llegar a muchísimas personas, organismos e instituciones, ofreciendo herramientas concretas para identificar y frenar a tiempo situaciones de riesgo".

La campaña se desarrolla con un enfoque didáctico y accesible, pensado para llegar a distintos públicos y contextos. El material se difunde a través de redes sociales, medios de comunicación, organismos públicos e instituciones y se presenta en formatos descargables e imprimibles, lo que facilita su utilización en escuelas, espacios laborales y dependencias estatales.

Desde la Subsecretaría de las Mujeres destacan que el “violentómetro” funciona como una herramienta clave de prevención, ya que permite detectar de manera temprana situaciones de violencia y promueve la búsqueda de ayuda y la denuncia, tanto por parte de las víctimas como de su entorno.

Los Premios Obrar, que se entregan de forma anual, reconocen campañas que contribuyen al bienestar social y fortalecen la responsabilidad social en la comunicación. En este marco, la selección de “Violentómetros” fue celebrada por el equipo municipal como un impulso para continuar desarrollando políticas públicas con perspectiva de género, con el objetivo de construir una ciudad más justa, igualitaria y libre de violencias.

Líneas de ayuda

Aquellas personas que sufren o conozcan un caso de violencia de género e intrafamiliar pueden realizar la denuncia por diferentes vías:

101 - Policía De Neuquén.

- Policía De Neuquén. 102 - Contención y Orientación ante Vulneración De Derechos De Niños/as y Adolescentes.

- Contención y Orientación ante Vulneración De Derechos De Niños/as y Adolescentes. 144 - Atención, Contención y Asesoramiento ante Situaciones de Violencia de Género a Mujeres y LGBTI+.

- Atención, Contención y Asesoramiento ante Situaciones de Violencia de Género a Mujeres y LGBTI+. 148 - Atención Integral ante Situaciones de Violencia a Mujeres, Personas LGBTI+, Niños/As y Adolescentes, Personas con Discapacidad y Adultos/as Mayores.

- Atención Integral ante Situaciones de Violencia a Mujeres, Personas LGBTI+, Niños/As y Adolescentes, Personas con Discapacidad y Adultos/as Mayores. 145 - Información, Asistencia y Denuncia de casos de Trata y Explotación De Personas (Sexual Y Laboral).

- Información, Asistencia y Denuncia de casos de Trata y Explotación De Personas (Sexual Y Laboral). 137 opción 1 - Contención, Asistencia Y Acompañamiento

- Contención, Asistencia Y Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y/o Sexual y de Grooming.

Todas estas líneas funcionan de forma gratuita, durante las 24 horas, los 365 días del año.