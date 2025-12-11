Alerta naranja por vientos de más de 110 km/h, tormentas y fuertes lluvias

El SMN advirtió sobre el impacto de estos fenómenos y anticipan sobre un intenso temporal de viento.

Continúan las condiciones climáticas adversas en gran parte del país durante la segunda parte de esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarilla y naranja por tormentas, además de f uertes vientos para este jueves 11 de diciembre, con posibilidad de intensas lluvias y caída de granizo en distintas zonas.

Según precisó el organismo, las advertencias alcanzan a varias provincias, donde se espera la formación de núcleos tormentosos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel naranja, donde se advierte por la presencia de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Esta alerta rige sobre el sector de la triple frontera de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

También está vigente otra alerta naranja por un temporal de vientos. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h", anticipó el SMN.

Y se detalló que los fuertes vientos alcanzarán únicamente a la provincia de Santa Cruz, puntualmente, la zona oeste.

¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes tormentas?

Mediante el Sistema de Alerta Temprana, el SMN detalló que las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas son la costa este de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, una pequeña porción de San Luis, La Rioja, el noroeste de Córdoba, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero y Salta.

En las zonas del norte del país se anticipa un día de altas temperaturas, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde. Se espera que las precipitaciones presenten distintos niveles de intensidad y puedan incluir actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.

Las alertas se extienden al viernes

Para el viernes, la tormenta se mantendrá en el norte del país. El epicentro, bajo alerta naranja, se concentrará en la provincia de Formosa, donde se esperan "tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.", difundió el SMN.

Estarán bajo alerta amarilla por tormentas esa misma jornada: Formosa, Chaco, Misiones, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca. En esas zonas, el viento podría alcanzar los 70 km/h y precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm.

El alerta por fuertes vientos se extenderá por el sur del país y afectará el sur de Neuquén; el suroeste de Río Negro; la mayoría de Chubut, exceptuando la costa, la totalidad de Santa Cruz y todo el territorio de Tierra del Fuego.

También, de forma aislada a los otros dos bloques, el sur de Mendoza se encontrará bajo alerta amarilla por viento zonda. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", advirtió el SMN. La velocidad del viento podría llegar a los 40 km/h.