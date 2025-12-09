Alerta por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos de más de 90 km/h

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en el último mes del año, donde además del marcado ascenso de la temperatura, se advierte sobre la presencia de fuertes fenómenos que impactarán en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una alerta amarilla por intensas tormentas y vientos fuertes.

Según precisó el organismo nacional, se emitieron varias alertas amarillas que se extenderán por varias provincias durante la jornada de este martes 9 de diciembre.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla p or tormentas fuertes. “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente”, señaló el SMN.

Esta alerta rige para las zonas del suroeste de la provincia de Buenos Aires; y de La Pampa, San Luis, Neuquén y Río Negro. En Mendoza, se esperan valores de precipitación mayores, con la posibilidad de llegar a 40 mm.

En Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires se espera la llegada de la tormenta para la noche. En Neuquén, Río Negro y Chubut, las condiciones comenzarán a afectar hacia la tarde.

Tormentas neuquen (1)

El SMN compartió algunas recomendaciones a la población para las zonas bajo alerta amarilla por tormentas como no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos que superarán los 90 km/h

Por otro lado, el organismo advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h", destacó.

viento smn

Los intensos vientos afectarán este martes en las regiones de Chubut y Santa Cruz. Ante estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Fuetes tormentas: cómo impactará en Neuquén

El alerta meteorológico en Neuquén afectará en todo el territorio provincial excepto en el departamento Los Lagos. Si bien se espera que las tormentas impacten durante el martes a la tarde, ya hacia al mediodía irá en aumento la probabilidad de precipitaciones. La temperatura se mantendrá entre los 25°C y 31°C.

El miércoles amanecerá nublado, tal como el martes. Hacia el mediodía, se despejará parcialmente, aunque esto no durará, ya que ráfagas de hasta 50 km/h traerán consigo nubes nuevamente. Mientras se llega al pico de temperatura, que será de 35°C, se esperan tormentas aisladas.

tormenta cielo neuquen 3011

El jueves repetirá pronóstico durante la mañana, con 18°C y cielo nublado. Hacia la tarde y noche se estima que las temperaturas ascenderán hasta los 32°C, con un aumento en la velocidad del viento, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el viernes, el SMN prevé un marcado descenso en las temperaturas, con aumento progresivo en la velocidad del viento y nubosidad presente durante toda la jornada. Las temperaturas pasarán de 17°C durante la primera mañana a 29°C hacia la tarde.