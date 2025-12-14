Alerta meteorológico: tormentas, viento y lluvia en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las extensas zonas que serán afectadas por una variedad de fenómenos adversos.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel naranja, donde se advierte por la presencia de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas, fuertes vientos y viento zonda en 10 provincias para este domingo 14 de diciembre.

Según el organismo oficial, el fenómeno de tormentas alcanzará a zonas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca , La Rioja, San Juan y San Luis. En algunos sectores, el nivel de alerta fue elevado a naranja debido a la intensidad prevista de las lluvias y los fuertes vientos asociados.

En las zonas afectadas por alerta amarilla, el organismo informó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que sean superados de manera puntual.

En las zonas bajo alerta naranja, el SMN advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Para este nivel de alerta, se prevén acumulados de precipitación entre 50 y 90 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvia en la zona cordillerana norte de Mendoza.

Por último, en Mendoza y San Juan rige una alerta amarilla por viento zonda. Mientras que al sur de Santa Cruz rige una alerta amarilla por fuertes vientos.

Este lunes, la tormenta se desplazará hacia parte de la región pampeana, noroeste y nordeste del país: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán y Catamarca.

Alerta amarilla por tormentas: el detalle de las zonas afectadas

Buenos Aires: zona noroeste, durante la tarde.

zona noroeste, durante la tarde. Santa Fe: zona suroeste y centro, durante la mañana.

zona suroeste y centro, durante la mañana. Córdoba: centro, de este a oeste, por la mañana y la tarde.

centro, de este a oeste, por la mañana y la tarde. Santiago del Estero: sureste, durante la noche.

sureste, durante la noche. San Luis: norte, por la mañana y la tarde.

norte, por la mañana y la tarde. La Rioja: sur y noreste, durante la tarde y la noche.

sur y noreste, durante la tarde y la noche. San Juan: este, durante la tarde.

este, durante la tarde. Tucumán: noroeste, por la noche.

noroeste, por la noche. Catamarca: noreste, durante la noche.

Las zona se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Alerta naranja por tormentas: las zonas afectadas

Córdoba: norte, de este a oeste, durante la noche.

norte, de este a oeste, durante la noche. La Rioja: centro este, por la noche.

centro este, por la noche. Santiago del Estero: zona oeste, durante la noche.

zona oeste, durante la noche. Tucumán: toda la provincia, excepto zona noroeste, por la noche.

Las áreas estarán afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Alerta por viento Zonda: las zonas afectadas

Mendoza: sureste, por la tarde.

sureste, por la tarde. San Juan: zona del centro, de norte a sur, por la tarde.

zona del centro, de norte a sur, por la tarde. La Rioja: zona sureste, por la tarde.

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.